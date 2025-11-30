المتأهلون إلى نصف نهائي كأس ملك السعودية بكرة القدم
Published On 30/11/2025|
آخر تحديث: 14:46 (توقيت مكة)
اكتمل عقد المتأهلين إلى نصف دور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين بكرة القدم.
وتأهل كل من:
- الاتحاد حامل اللقب، فاز على الشباب 4-1 في ربع النهائي.
- الهلال هزم الفتح 4-1 في ربع النهائي.
- الأهلي فاز على القادسية 5-4 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 3-3.
- الخلود يهزم الخليج 4-3 في ربع النهائي.
موعد القرعة
تجرى اليوم قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عند الساعة الثالثة مساء (15:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.
المصدر: الجزيرة