المتأهلون إلى نصف نهائي كأس ملك السعودية بكرة القدم

اكتمل عقد المتأهلين إلى نصف دور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين بكرة القدم.

وتأهل كل من:

الاتحاد حامل اللقب، فاز على الشباب 4-1 في ربع النهائي.

الهلال هزم الفتح 4-1 في ربع النهائي.

الأهلي فاز على القادسية 5-4 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 3-3.

الخلود يهزم الخليج 4-3 في ربع النهائي.

موعد القرعة

تجرى اليوم قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عند الساعة الثالثة مساء (15:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.