رياضة|السعودية

المتأهلون إلى نصف نهائي كأس ملك السعودية بكرة القدم

4 فرق تتنافس للظفر بلقب كأس ملك السعودية (رويترز)
Published On 30/11/2025
|
آخر تحديث: 14:46 (توقيت مكة)

حفظ

اكتمل عقد المتأهلين إلى نصف دور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين بكرة القدم.

وتأهل كل من:

  • الاتحاد حامل اللقب، فاز على الشباب 4-1 في ربع النهائي.
  • الهلال هزم الفتح 4-1 في ربع النهائي.
  • الأهلي فاز على القادسية 5-4 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 3-3.
  • الخلود يهزم الخليج 4-3 في ربع النهائي.

موعد القرعة

تجرى اليوم قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عند الساعة الثالثة مساء (15:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

المصدر: الجزيرة

إعلان