مباراتا نصف نهائي كأس ملك السعودية بكرة القدم
Published On 30/11/2025|
آخر تحديث: 15:19 (توقيت مكة)
سحبت قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بكرة القدم وأسفرت عن قمتين من العيار الثقيل.
ويواجه الاتحاد حامل اللقب، الخلود في أول مباراة نصف نهائية، وفي مباراة نصف النهائي الأخرى، ستكون قمة نارية وكلاسيكية بين الأهلي والهلال.
مباراتا نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
- الخلود x الاتحاد
- الأهلي x الهلال
وكانت الفرق الأربعة تأهلت إلى المربع الذهبي بعد أن تفوقت في ربع النهائي على الشكل التالي:
- الاتحاد حامل اللقب، فاز على الشباب 4-1 في ربع النهائي.
- الهلال هزم الفتح 4-1 في ربع النهائي.
- الأهلي فاز على القادسية 5-4 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 3-3.
- الخلود يهزم الخليج 4-3 في ربع النهائي.
المصدر: الجزيرة