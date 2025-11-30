مباراتا نصف نهائي كأس ملك السعودية بكرة القدم

سحبت قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بكرة القدم وأسفرت عن قمتين من العيار الثقيل.

ويواجه الاتحاد حامل اللقب، الخلود في أول مباراة نصف نهائية، وفي مباراة نصف النهائي الأخرى، ستكون قمة نارية وكلاسيكية بين الأهلي والهلال.

مباراتا نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود x الاتحاد

الأهلي x الهلال

وكانت الفرق الأربعة تأهلت إلى المربع الذهبي بعد أن تفوقت في ربع النهائي على الشكل التالي: