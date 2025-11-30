الترجي التونسي يتظلم إلى "كاف" بسبب أداء التحكيم

أعلن الترجي التونسي أنه سيتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) احتجاجا على أداء التحكيم في مباراته ضد بيترو أتلتيكو الأنغولي أمس السبت بالجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا بسبب ما وصفه بأخطاء فادحة وسوء نية.

وأوضح الترجي، في بيان عقب المباراة التي انتهت بتعادله 1-1 مع مضيفه الأنغولي، أنه لم يعتد التظلم من التحكيم في دوري أبطال أفريقيا أو على الاحتجاج على أداء الحكام، "غير أن توالي الهفوات التحكيمية وتفاقمها بشكل واضح، وفي اتجاه واحد دائما ضد فريقنا، يفرض علينا الدفاع عن مصلحة الترجي وعدم السكوت عن ما يرتكبه بعض الحكام من تجاوزات".

وألغى الحَكم هدفا سجله مهاجمه فلوريان دانو في الدقيقة الثالثة بداعي التسلل.

وافتتح البرازيلي تياغو ريس التسجيل لبترو أتلتيكو في الدقيقة 49 عندما تلقى تمريرة عرضية من جورج بريرا وسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء.

واعتبر الترجي أن هذ الهدف سبقته مخالفة ضد لاعبه أونوتشي أوغبيلو.

وأدرك البديل أبوبكر دياكيتي التعادل للترجي في الدقيقة 89 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من محمد أمين بن حميدة.

وأكد الترجي، في بيانه، أنه "لن يكتفي بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي حول أداء طاقم التحكيم وسوء نيته، بل سيصعد موقفه ويتخذ ما يراه لازما من إجراءات استنادا إلى ما سيقرره الكاف".

وأضاف "الشكوى التي سنتقدم بها ستكون مدعمة بكل المقاطع واللقطات التي تثبت الأخطاء التحكيمية الكارثية لطاقم التحكيم بالكامل وتعمده حرمان الترجي من انتصار مستحق".

وتابع "سنسجل احتجاجنا على المستوى الهزيل للحكم جون جاك ندالا الذي دأب على إصدار قرارات كلها ضد فريقنا، بما يثير الكثير من الريبة والاستغراب".

وشدد الترجي على أنه سيطالب هذه المرة برد واضح ومُبرر من الكاف وسيتخذ المواقف اللازمة وفقا لما ستقرره وتعلنه لجنة التحكيم بالاتحاد القاري.

ويتصدر بترو أتلتيكو المجموعة بـ4 نقاط بعد فوز وتعادل بينما تعادل الترجي للمرة الثانية رافعا رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني.

ويأتي الملعب المالي في المركز الثالث بنقطة واحدة وسيمبا التنزاني في المركز الأخير بلا أي نقاط.