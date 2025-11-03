اهتمام كبير بتذاكر "كان 2025" في المغرب من جماهير خارج أفريقيا

مع اقتراب انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، تتكشف ملامح نسخة استثنائية قد تسجل أرقاما قياسية في الحضور الجماهيري.

فبحسب أرقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، جرى بيع أكثر من 250 ألف تذكرة حتى الآن، نصفها تقريبا من خارج القارة، وفي مقدمتها فرنسا التي سجلت وحدها أكثر من 109 آلاف تذكرة.

ولم يسبق أن أثارت بطولة أفريقية هذا القدر من الحماسة بين الجاليات المقيمة في أوروبا.

فمن باريس إلى ليون، ومن ليل إلى مرسيليا، تستعد الجاليات السنغالية والمغربية والإيفوارية والكونغولية والجزائرية لشدّ الرحال نحو المغرب.

إلى جانب فرنسا، جاءت بلجيكا (7046 تذكرة)، هولندا (5958)، بريطانيا (5127) وكندا (3849) ضمن أبرز الدول التي أقبلت جماهيرها على شراء التذاكر.

ويعكس هذا الزخم مكانة البطولة كحدث جامع يتجاوز حدود القارة.

المغرب يستعد لامتحان التنظيم

بعد 37 عاما من آخر استضافة، يعود المغرب ليحتضن البطولة القارية في 6 مدن: الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش، أغادير وفاس.

وقد أعلنت السلطات المغربية عن خطط واسعة تشمل تحديث الملاعب، وتعزيز شبكة القطارات، وتوسيع قدرات المطارات.

كما تستعد الخطوط الملكية المغربية وشركات أوروبية لتسيير رحلات إضافية لمواجهة الطلب المتزايد.

أكثر من كرة قدم

وراء الأرقام، تكمن رمزية أعمق: فالبطولة تمثل لحظة وحدة للجاليات الأفريقية التي ترى في المدرجات فضاء للاحتفاء بالهوية والانتماء.

في فرنسا، حيث يعيش ملايين من أصول أفريقية، تتحول مباريات "الكان" إلى طقس جماعي يوحّد الأجيال حول شغف مشترك.

ومع حلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، يتوقع أن تتحول مدرجات الدار البيضاء ومراكش وبقية المدن المغربية إلى كرنفال ضخم من الألوان والأهازيج، في نسخة توصف منذ الآن بأنها مرشحة لتكون الأكثر جماهيرية في تاريخ البطولة.