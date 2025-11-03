نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

ستتجدد مواجهة بيراميدز المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مع نهضة بركان المغربي حامل لقب الكونفدرالية بعدما أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال التي جرت -الاثنين- في جوهانسبرغ عن وقوعهما في المجموعة الأولى.

وتُوج بيراميدز، الذي فاز بلقبه القاري الأول لدوري الأبطال في يونيو/حزيران الماضي، لقب كأس السوبر الأفريقية لأول مرة في تاريخه عقب فوزه 1-صفر على ضيفه نهضة بركان في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الشهر الماضي.

وحصد بيراميدز لقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2-1 على مضيفه ماميلودي صن داونز في إياب النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل 1-1 ليتفوق بيراميدز، الذي شارك في البطولة للمرة الثانية فقط، 3-2 في مجموع المباراتين.

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من البطولة عن مواجهة بيراميدز ونهضة بركان إلى جوار فريقي ريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز

الزامبي.

وسيخوض الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي للفوز باللقب 12 مرة، عدة مواجهات عربية عربية بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الثانية مع الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري إلى جوار يانغ أفريكانز التنزاني.

وسيلعب المولودية حامل لقب الدوري الجزائري والهلال السوداني في المجموعة الثالثة مع ماميلودي صن داونز وصيف بطل الموسم الماضي وسانت إيلوا لوبوبو ممثل الكونغو الديمقراطية ضمن المجموعة الثالثة.

وجاءت القرعة رحيمة بالترجي التونسي المصنف الأول بالمجموعة الرابعة التي ضمت سيمبا التنزاني وأتلتيكو بيتروليوس الأنغولي وملعب مالي.

وكان الاتحاد الأفريقي (كاف) قد صنّف الأندية استنادا إلى نتائجها في مسابقات الأندية خلال المواسم الخمسة الماضية.

ستنطلق مباريات دور المجموعات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي وتستمر حتى 15 فبراير/شباط 2026، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى ربع النهائي الذي يقام بين 15 و22 مارس/آذار، فيما تقام مواجهات نصف النهائي بين 12 و19 أبريل/نيسان، فيما تقام مباراتا الدور النهائي في 16 و23 مايو/أيار.

ويتأهل صاحبا أول مركزين في كل مجموعة إلى دور الثمانية في مارس/آذار المقبل.

نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

المجموعة الأولى: نهضة بركان (المغرب)، بيراميدز (مصر)، ريفرز يونايتد (نيجيريا)، باور ديناموز (زامبيا)

المجموعة الثانية: الأهلي (مصر)، يانغ أفريكانز (تنزانيا)، الجيش الملكي (المغرب)، شبيبة القبائل (الجزائر)

المجموعة الثالثة: ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، الهلال (السودان)، مولودية الجزائر (الجزائر)، سان إيلوا لوبوبو (الكونغو الديمقراطية).

المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي (تونس)، سيمبا (تنزانيا)، بيترو دي لواندا (أنغولا)، الملعب المالي (مالي).

نتائج قرعة دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة (الجزائر)، دجوليبا (مالي)، أولمبيك آسفي (المغرب)، سان بيدرو (ساحل العاج)

المجموعة الثانية: الوداد (المغرب)، مانييما يونيون (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، عزام (تنزانيا)، نيروبي يونايتد (كينيا)

المجموعة الثالثة: شباب بلوزداد (الجزائر)، ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)، أوتوهو (الكونغو)، سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا)

المجموعة الرابعة: الزمالك (مصر)، المصري (مصر)، كايزر تشيفس (جنوب أفريقيا)، زيسكو يونايتد (زامبيا).

وستنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات بين يومي 21 و23 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تقام الجولة الثانية بعدها بأسبوع واحد.

وسيحل المصري ضيفا على الزمالك في الجولة الثالثة التي ستقام بين يومي 23 و25 يناير/كانون الثاني 2026، وسيستضيف الزمالك الفائز باللقب مرتين منافسه المحلي في الجولة الرابعة بعدها بأسبوع واحد.

وستكون الجولة الخامسة بين السادس والثامن من فبراير/شباط المقبل، ويختتم دور المجموعات بإقامة الجولة السادسة بين يومي 13 و15 فبراير/شباط.