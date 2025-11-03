يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب على أرضه بايرن ميونخ الألماني ضمن دور المجموعة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويدخل سان جيرمان اختبارا صعبا جديدا في حملة الدفاع عن لقبه وهو يتصدر جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، ويأمل الفريق في الابتعاد عن مطارديه بعد فوزه في كل مبارياته على ملعب بارك دي برانس هذا الموسم، باستثناء مباراة واحدة تعادل فيها 3-3 مع ستراسبورغ في 17 أكتوبر/تشرين الأول.

لكن فريق العاصمة الفرنسية سيواجه أيضا فريقا استهل موسمه برقم قياسي أوروبي بلغ 15 انتصارا في 15 مباراة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الـ "تشامبيونزليغ".

موعد مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة غدا الثلاثاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني في ملعب بارك دي برانس في العاصمة باريس.

وتنطلق القمة الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت الدوحة والسعودية، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت غرينتش.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

beIN SPORTS HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لحظة بلحظة عبر التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

في آخر مباراة خاضها بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، نجح رجال المدرب فينسنت كومباني في تحقيق فوز ساحق على كلوب بروج البلجيكي 4-0.

وسبق للبافاري أن فاز على مضيفه بافوس 5-1 وعلى تشلسي الإنجليزي 3-1.

آخر 5 مواجهات بين الفريقين

4 انتصارات لبايرن ميونخ

فوز وحيد لباريس سان جيرمان

التشكيلة المحتملة لباريس سان جيرمان:

شوفالييه، حكيمي، ماركينيوس، باتشو، مينديز، فيتينيا، زائير إيمري، نيفيس؛ كفاراتسخيليا، ديمبيلي، باركولا.

التشكيلة المحتملة لبايرن ميونخ:

نوير، لايمير، أوباميكانو، تاه، بيشوف؛ كيميتش، بافلوفيتش؛ أوليسي، كين، دياز، جاكسون.