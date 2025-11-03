لاعب مغمور يتفوق على مبابي وهالاند في سباق الحذاء الذهبي

رغم حصيلة أرقامهما التهديفية الرائعة في بطولة الدوري منذ انطلاق الموسم الحالي، لكن الثنائي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد وإيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي ليسا أفضل هدّافين في أوروبا حاليا.

وسجّل مبابي، يوم السبت الماضي، هدفين في مرمى فالنسيا ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، رفع بهما رصيده إلى 13 هدفا وضعته على قمة هدافي الليغا بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، وهو الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد، صاحب الأهداف السبعة.

وبعدها بأقل من 24 ساعة تمكّن هالاند من هز شباك بورنموث مرتين في المباراة التي جرت على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الـ10 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليبلغ نفس رقم مبابي الذي وضعه وحيدا في صدارة هدافي البريميرليغ.

ويبتعد هالاند في صدارة الهدافين في إنجلترا بفارق 7 أهداف كاملة عن الرباعي جان فيليب لاعب كريستال بالاس، أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث، إيغور تياغو لاعب برينتفورد وداني ويلباك لاعب برايتون وفي رصيد كل منهم 6 أهداف.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى وجود لاعبين سجلا أكثر من هالاند ومبابي، كلاهما ضعف هذه الحصيلة الرائعة من الأهداف، لكنهما يلعبان في دوريين مغمورين.

ونجح كليمينت أولسن لاعب فريق إن إس آي رونافيك من جُزر فارو في تسجيل 26 هدفا مع فريقه بالدوري المحلي.

أما اللاعب الذي يتجاوز هالاند ومبابي بأكثر من ضعف هذه الحصيلة من الأهداف فهو الصربي داركو ليماتيتش مهاجم إف سي آر إف إس (FC RFS) من لاتفيا الذي سجّل 28 هدفا.

ورغم هذا الفارق الكبير في عدد الأهداف بين ليماتيتش والثنائي هالاند ومبابي، لكن معايير الفوز بجائزة الحذاء الذهبي -تُمنح سنويا لأفضل هدّاف في بطولات الدوري بالقارة الأوروبية العجوز- تصب في صالح الأخيرين بوضوح.

كيفية احتساب النقاط في مسابقة الحذاء الذهبي

يُمنح اللاعب نقطتين مقابل كل هدف في الدوريات الخمسة الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي).

وفي الدوريات المصنفة من 6 إلى 21 وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا (أبرزها الهولندي، البرتغالي، البلجيكي، التشيكي، التركي، اليوناني، النمساوي، البولندي) يُمنح اللاعب 1.5 نقطة مقابل كل هدف، أما الدوريات من 22 إلى 55 فيُمنح اللاعب نقطة مقابل كل هدف.

وعليه لا يزال ليماتيتش متربعا على قمة السباق برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين عن مبابي وهالاند وأولسن وفي جعبة كل منهم 26 نقطة.

وبطبيعة الحال بإمكان مبابي وهالاند افتكاك هذه الصدارة في المباراة المقبلة لفرقهما في الدوري، وربما انحسار المنافسة بينهما على الجائزة مستقبلا، لكن سيبقى ليماتيتش على القمة بعدد الأهداف المسجلة حتى إشعار آخر.

يُذكر أن مبابي فاز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لعام 2025، بعدما أنهى الموسم الماضي هدافا للدوري الإسباني برصيد 31 هدفا.