أوبيري وكيبروتو يقودان هيمنة كينيا على ماراثون نيويورك

واصل العداؤون الكينيون تألقهم في سباقات المسافات الطويلة بعدما سيطروا على منصات التتويج في ماراثون نيويورك، حيث انتزع بنسون كيبروتو لقب الرجال في سباق مثير حُسم بالصور النهائية، في حين حطمت هيلين أوبيري الرقم القياسي لمسار السيدات.

وقطع كيبروتو مسافة السباق في زمن قدره ساعتان و8 دقائق و9 ثوان، متفوقا بفارق أقل من عشر الثانية على مواطنه ألكسندر موتيسو، في واحد من أكثر النهايات إثارة بتاريخ الماراثون. وحلّ بطل نسخة 2021 ألبرت كورير ثالثا بزمن 2:08:57.

وقال كيبروتو بعد الفوز "كان الأمر مذهلا.. الجزء الأخير كان صعبا للغاية، بذلت كل ما أملك لأضمن الانتصار".

أوبيري تحطم رقما قياسيا صمد 22 عاما

ولدى السيدات، أكدت هيلين أوبيري مكانتها بين نجمات الماراثون العالمي بعدما أنهت السباق بزمن 2:19:51، محطمة الرقم القياسي للمسار والذي ظل صامدا منذ 2001 باسم مواطنتها مارغريت أوكايو (2:22:31).

وحلت شارون لوكيدي ثانية بزمن 2:20:07، في حين جاءت بطلة النسخة الماضية شيلا تشيبكيروي ثالثة بزمن 2:20:24.

وقالت أوبيري عقب التتويج "واجهنا مجموعة قوية من المنافسات.. قلت لنفسي: سأبذل قصارى جهدي وأدفع حتى النهاية".

كيبشوجي يعلن "جولة العالم"

ورغم إنهائه السباق في المركز الـ17 بزمن 2:14:36، خطف البطل الأولمبي مرتين إليود كيبشوجي الأضواء بإعلانه عن مشروع جديد يمتد لعامين، يهدف خلاله إلى خوض سبعة ماراثونات في سبع قارات تحت شعار "جولة إليود كيبشوجي العالمية".

واختُتمت نسخة هذا العام من ماراثون نيويورك في ظل جدل واسع داخل رياضة المسافات الطويلة، بعد إيقاف الكينية روث تشيبنغيتش، حاملة الرقم العالمي، لمدة ثلاث سنوات إثر اعترافها بمخالفة لوائح مكافحة المنشطات.