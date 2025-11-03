شاهد.. فوز تونس وهزيمة المغرب وقطر في مستهل كأس العالم للناشئين

استهل منتخب تونس للناشئين تحت 17 عاما مشواره في كأس العالم المقامة في قطر بفوز عريض على فيجي بنتيجة 6- صفر، الاثنين.

تقدم نسور قرطاج بهدفين في الشوط الأول، سجلهما وسيم سلامة لاعب باريس سان جيرمان وفادي الطياشي لاعب النادي الأفريقي في الدقيقتين 30 و36.

وفي الشوط الثاني سجل وسيم سلامة والطياشي الهدفين الثالث والسادس بالدقيقتين 53 و88. كما أضاف أنيس السعيدي وسيف الدين حاج عبد الله الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 74 و80.

بهذا الفوز الكاسح، تعتلي تونس صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن الأرجنتين التي فازت على بلجيكا بنتيجة 3- 2 في وقت سابق اليوم الاثنين.

وفي الجولة الثانية، ستلتقي تونس مع الأرجنتين في لقاء فاصل على الصدارة والتأهل لدور الـ16 بينما تلعب فيجي ضد بلجيكا.

المغرب يخسر أمام اليابان

تعرض المنتخب المغربي للهزيمة أمام نظيره الياباني 2-صفر، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.

وسجل منتخب اليابان هدفه الأول في الدقيقة 57 عن طريق تايجا ساجوتشي، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق دايجو هاريشيما.

وسيلتقي المنتخب المغربي الخميس المقبل في الجولة الثانية مع نظيره البرتغالي الذي حقق فوزا كاسحا على كاليدونيا الجديدة بنتيجة 6-1.

بهذا الفوز يعتلي منتخب البرتغال صدارة المجموعة الثانية بثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن اليابان.

إيطاليا تفوز على قطر

خسر منتخب قطر مباراته الأولى أمام نظيره الإيطالي بهدف دون رد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وأحرز صامويل إناسيو الهدف الوحيد في الدقيقة 19 من المباراة المقامة على ملاعب أكاديمية أسباير.

بهذا الفوز يتساوى منتخب إيطاليا برصيد 3 نقاط مع جنوب أفريقيا الذي يعتلي صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف بعد فوزه 3-1 على بوليفيا.

وفي الجولة الثانية التي ستقام الخميس المقبل، سيلعب منتخب قطر ضد جنوب أفريقيا، وإيطاليا ضد بوليفيا.

تعادل الإمارات مع كوستاريكا

تعادل المنتخب الإماراتي مع نظيره الكوستاريكي 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بالبطولة.

وتضم المجموعة أيضا منتخبي السنغال وكرواتيا، اللذين تعادلا سلبيا.

وتقام الجولة الثانية بالمجموعة يوم الخميس المقبل، حيث يلعب المنتخب الإماراتي مع نظيره الكرواتي، فيما يواجه المنتخب الكوستاريكي نظيره السنغالي.

وتقام منافسات كأس العالم للناشئين لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا مقسمة إلى 12 مجموعة، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32 إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.