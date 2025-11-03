شاهد.. زياش يحتفل مع جماهير الوداد البيضاوي بهتافات داعمة لفلسطين

تضامن جمهور فريق الوداد البيضاوي المغربي مع فلسطين، مشيدا بصمود شعبها، وذلك خلال مباراة تقديم نجم النادي الجديد الدولي حكيم زياش، لاعب تشلسي وغالاطة سراي السابق.

وردد الجمهور نادي الوداد أغنية داعمة لفلسطين، بعنوان "أرض الصمود"، بعدما صعد زياش للمدرجات.

ومن بين كلمات الأغنية: داري ودرب انتصاري، فلسطين ثأري وأرض الصمود، فدائي، فلسطين فلسطين أرض المسلمين، آه يا صلاح الدين، آه وعلى طريقك سايرين (سائرين)، آه يا صلاح الدين، نموت حنايا (نحن) وتحيا فلسطين.

كما رددوا شعارات مؤيدة للصمود الفلسطيني، وحملوا أعلام فلسطين، معلنين تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

وانتهت المباراة، بمدينة الدار البيضاء الأحد، بانتصار الوداد على نادي اتحاد طنجة بهدفين من دون مقابل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي تعاقده مع الدولي حكيم زياش، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الدحيل القطري نهاية مايو/آذار الماضي.

"فلسطين أرض الصمود".. نجم نادي الوداد المغربي حكيم زياش يشارك جماهير ناديه في غنائهم لفلسطين خلال مباراة الوداد مع اتحاد طنجة ضمن الجولة السابعة من الدوري المغربي للمحترفين#فيديو pic.twitter.com/0RRflUOi89 — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 3, 2025

وكان اللاعب المغربي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 مع أسود الأطلس، بدأ مسيرته الاحترافية عام 2012، في نادي هيرنفين الهولندي، ثم انضم إلى ناديين هولنديين آخرين هما تفينتي وأياكس أمستردام، ولعب أيضا في تشلسي الإنجليزي.

وبعد مغادرته البلوز في عام 2023، لعب زياش (32 عاما) في صفوف نادي غالاطة سراي التركي قبل أن يرحل إلى الدوري القطري عبر بوابة نادي الدحيل.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة استمرت عامين منذ 8 أكتوبر 2023، بدعم من واشنطن، خلفت 68 ألفا و865 قتيلا فلسطينيا وما يزيد عن 170 ألف جريح.