سر النجوم على وجه لامين جمال نجم برشلونة

خطف نجم برشلونة الشاب لامين جمال الأنظار مجددا، بعد ظهوره اللافت والغريب في آخر حصة تدريبية للفريق الكتالوني قبل مواجهة إلتشي في الدوري الإسباني.

وانتشرت صورة لجمال (18 عاما) على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يضع لاصقات على شكل نجوم على وجهه خلال مران الفريق.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها جمال هذه اللاصقات، إذ سبق أن وضعها قبل بداية بعض المباريات في الملعب الأولمبي، لكن الجدل حولها ازداد هذه المرة بالتزامن مع فترة تشهد اهتماما إعلاميا كبيرا به، سواء على الصعيد الرياضي أو الشخصي.

وأوضحت أن هذه اللاصقات ليست مجرد إكسسوار تجميلي بلا معنى، بل هي لاصقات علاجية للبشرة يستخدمها الرياضيون والشباب بشكل متزايد.

🚨 Lamine Yamal was spotted at Barça training wearing small star-shaped stickers on his face — and they're not just for show. 🌟 They're pimple patches, a type of dermatological dressing designed to protect the skin, absorb excess oil, and speed up healing for small blemishes or…

هذه اللاصقات تُعد ضمادات شفافة أو مزخرفة توضع فوق الحبوب أو التهيجات الجلدية البسيطة، وتعمل على حماية البشرة وامتصاص الدهون الزائدة وتسريع عملية التئام الجلد ومنع لمس المنطقة أو إصابتها بالعدوى.

كما يحتوي كثير منها على مكونات فعالة مثل حمض الساليسيليك أو نبتة السينتيلا الآسيوية، التي تساعد على تقليل الالتهاب وتنظيف المنطقة المحيطة بالجُرح.

وعلّقت الصحيفة "باختصار. هو علاج عملي دمجه لامين جمال في روتينه اليومي ببساطة وبدون تكلّف".

معاناة لامين جمال

وعلى الصعيد الرياضي لا يزال لامين جمال غير جاهز من الناحية البدنية بنسبة 100%، خاصة بعد أن أكد الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة في آخر مؤتمر صحفي أن لاعبه يعاني من آلام في منطقة الحوض.

ورغم تلك المعاناة، فإن لا أحد يشكك في التزام جمال، فهو يواصل التدريب والمنافسة، وتحمل الضغط في فريق "يعتمد عليه بشدة"، على حد تعبير الصحيفة.

أما خارج الملعب، فقد عاش جمال أسبوعا عاصفا بدأ قبل الكلاسيكو عندما أثارت تصريحاته التي اتهم فيها ريال مدريد "بأنه فريق يسرق ويشتكي" جدلا واسعا، تضاعف بعد الخسارة من النادي الملكي، وأصبح اللاعب مادة للنقاش اليومي في البرامج التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وطال الزخم الإعلامي حياته الشخصية أيضا، فقد أكّد لامين انفصاله عن المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول.