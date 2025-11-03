سبب غريب لقضاء لاعبي إلتشي ليلتهم في برشلونة

اضطرت بعثة فريق إلتشي المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم إلى المبيت في برشلونة رغم انتهاء مباراته ضد النادي الكتالوني في وقت مبكر.

وخسر إلتشي أمس الأحد أمام مضيفه برشلونة 1-3 في المباراة التي جرت على ملعب مونتجويك الأولمبي لحساب الجولة الـ11 من الليغا.

وكان من المقرر أن تعود بعثة الفريق إلى مقاطعة أليكانتي الواقعة ضمن نطاق فالنسيا على متن رحلة طيران مستأجرة فور انتهاء المباراة عند الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي.

لكن الفريق لم يتمكن من العودة إلى فالنسيا كما هو مخطط له، لسبب غريب للغاية على حد وصف صحيفة "موندو ديبورتيفو".

واضطرت البعثة إلى البقاء في برشلونة بسبب وعكة صحية مفاجئة أصابت الطيار الذي كان سيتولى قيادة الطائرة المستأجرة.

ومن حسن حظ إلتشي أن هذه المعلومة وصلت إلى الفريق أثناء وجوده في الملعب قبل توجهه للمطار، وفق الصحيفة.

وأصدر نادي إلتشي بيانا قال فيه "لن تعود بعثة الفريق إلى إلتشي هذه الليلة، ولأسباب خارجة عن إرادة النادي سيتعين على اللاعبين والجهاز الفني المبيت في برشلونة على أن يعودوا صباح الاثنين".

وفي النهاية، عاد فريق المدرب إيدر سارابيا إلى مدينته صباح اليوم بعد أداء جلسة الاستشفاء التي خضع لها اللاعبون في وقت مبكر.

ورغم تأخره بهدفين مبكرين سجلهما لامين جمال وفيران توريس لاعبا برشلونة فإن إلتشي نجح في تذليل الفارق (1-2) بهدف سجله رافا مير قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وكان إلتشي قريبا في أكثر من مناسبة من التعديل، إذ وقفت عارضة برشلونة له بالمرصاد، قبل أن يعيد الإنجليزي ماركوس راشفورد فارق الهدفين (3-1) ويقضي على آمال الفريق الضيف في العودة بالنتيجة.

وتجمد رصيد إلتشي عند 14 نقطة أبقته في المركز التاسع بجدول الترتيب، في حين عاد برشلونة إلى طريق الانتصارات بعد خسارة الكلاسيكو الأسبوع الماضي واستعاد المركز الثاني برصيد 25 نقطة أبقته بعيدا عن المتصدر ريال مدريد بفارق 5 نقاط.