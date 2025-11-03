سبب رفض ريال مدريد التدريب على ملعب ليفربول

اعترف تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد بأنه صاحب فكرة عدم خوض أي حصة تدريبية على ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد بعد غد الثلاثاء ضيفا ثقيلا على ليفربول بملعب أنفيلد، في واحدة من قمم الجولة الرابعة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة.

وسُئل ألونسو -خلال المؤتمر الصحفي بعد فوز ريال مدريد على فالنسيا بالدوري الإسباني- عن صحة المعلومات التي راجت حول نية الفريق عدم خوض أي حصة تدريبية على ملعب أنفيلد، فأجاب ألونسو "هذا صحيح، والقرار قراري".

وعن سبب ذلك أوضح مدرب ريال مدريد "نريد التحضير لهذه المباراة في فالديبيباس (المدينة الرياضية الخاصة بالنادي الملكي)".

وأتم ألونسو ضاحكا "لأكون صريحا، قررت ذلك حتى لا تلاحقنا 200 كاميرا".

ويسعى ريال مدريد -الذي يمّر بحالة فنية وبدنية رائعة للغاية- إلى رد اعتباره من الخسارة التي تعرّض لها الموسم الماضي أمام ليفربول في مرحلة الدوري أيضا.

وخسر ريال مدريد من ليفربول 0-2 في المباراة التي جرت على ملعب أنفيلد يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، سجلهما الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والهولندي كودي خاكبو.

وتُعد قمة الثلاثاء المباراة رقم 13 بين الفريقين، حيث سبق أن تقابلا 12 مرة جميعها في دوري أبطال أوروبا.

وخلال المباريات السابقة، حقق ريال مدريد 7 انتصارات مقابل 4 لليفربول، وقد احتكم الفريقان لنتيجة التعادل مرة وحيدة، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وتاليا نتائج مباريات الفريقين بدوري أبطال أوروبا:

ليفربول 1-0 ريال مدريد (نهائي نسخة 1980-1981). ريال مدريد 0-1 ليفربول (ذهاب ثمن نهائي 2008-2009). ليفربول 4-0 ريال مدريد (إياب ثمن نهائي 2008-2009). ليفربول 0-3 ريال مدريد ( دور المجموعات 2014-2015) ريال مدريد 1-0 ليفربول ( دور المجموعات 2014-2015). ريال مدريد 3-1 ليفربول (نهائي نسخة 2018-2019). ريال مدريد 3-1 ليفربول (ذهاب ربع نهائي 2020-2021). ليفربول 0-0 ريال مدريد (إياب ربع نهائي 2020-2021). ليفربول 0-1 ريال مدريد (نهائي نسخة 2021-2022). ليفربول 2-5 ريال مدريد (ذهاب ثمن نهائي 2022-2023). ريال مدريد 1-0 ليفربول (إياب ثمن نهائي 2022-2023). ليفربول 2-0 ريال مدريد (مرحلة الدوري 2024-2025).