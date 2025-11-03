سان جيرمان يهيمن على تشكيلة "فيفبرو" لأفضل 11 لاعبا في العالم
أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو)، اليوم الاثنين، تشكيلة أفضل 11 لاعبا في العالم، والتي تضمنت وجود 5 لاعبين من فريق باريس سان جيرمان الفائز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من بينهم أشرف حكيمي، وغياب محمد صلاح جناح ليفربول.
وشارك أكثر من 26 ألف لاعب في تصويت اتحاد اللاعبين المحترفين، وكان لامين جمال جناح برشلونة (18 عاما) أصغر من يتم اختياره عبر كل العصور في تشكيلة الرجال.
وكان جيانلويجي دوناروما الحارس الإيطالي المنضم إلى مانشستر سيتي بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان من بين لاعبي الفريق الفرنسي الذين تم اختيارهم، إلى جانب المغربي حكيمي ونونو منديز وفيتينيا والفائز بالكرة الذهبية عثمان ديمبلي.
وغاب صلاح قائد مصر عن التشكيلة بعدما قاد ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، إذ كان هدافا للدوري وأكثر من قدم تمريرات حاسمة.
وفيما يلي تشكيلة الأفضل:
- حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان/مانشستر سيتي، إيطاليا).
- المدافعون: فيرجيل فان دايك (ليفربول، هولندا)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان، المغرب)، نونو منديز (باريس سان جيرمان، البرتغال).
- لاعبو الوسط: جود بلينغهام (ريال مدريد، إنجلترا)، كول بالمر (تشلسي، إنجلترا)، بيدري (برشلونة، إسبانيا)، فيتينيا (باريس سان جيرمان، البرتغال).
- المهاجمون: عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان، فرنسا)، كيليان مبابي (ريال مدريد، فرنسا)، لامين جمال (برشلونة، إسبانيا).