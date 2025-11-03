سان جيرمان يهيمن على تشكيلة "فيفبرو" لأفضل 11 لاعبا في العالم

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو)، اليوم الاثنين، تشكيلة أفضل 11 لاعبا في العالم، والتي تضمنت وجود 5 لاعبين من فريق باريس سان جيرمان الفائز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من بينهم أشرف حكيمي، وغياب محمد صلاح جناح ليفربول.

وشارك أكثر من 26 ألف لاعب في تصويت اتحاد اللاعبين المحترفين، وكان لامين جمال جناح برشلونة (18 عاما) أصغر من يتم اختياره عبر كل العصور في تشكيلة الرجال.

وكان جيانلويجي دوناروما الحارس الإيطالي المنضم إلى مانشستر سيتي بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان من بين لاعبي الفريق الفرنسي الذين تم اختيارهم، إلى جانب المغربي حكيمي ونونو منديز وفيتينيا والفائز بالكرة الذهبية عثمان ديمبلي.

وغاب صلاح قائد مصر عن التشكيلة بعدما قاد ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، إذ كان هدافا للدوري وأكثر من قدم تمريرات حاسمة.

وفيما يلي تشكيلة الأفضل: