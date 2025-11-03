رونالدو: ميسي ليس أفضل مني

في مقابلة تُنشر غدا، تطرق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعدة مواضيع، من بينها شخصية ومالية وكروية ومقارنته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكد رونالدو -في المقابلة التي أجراها معه الإعلامي بيريس مورغان- أنه لا يوافق النجم الإنجليزي واين روني، الذي قال إن ميسي أفضل منه، وإن الأخير أفضل لاعب في العالم، وأضاف أنه "لن يكون متواضعا بشأن هذا الموضوع".

وأوضح قائد النصر السعودي أن "يوم اعتزاله سيكون أكثر يوم يبكي فيه بحياته".

وكشف قائد منتخب البرتغال أنه لم يصبح مليونيرا قبل فترة بسيطة، حسب ما نشرته صحيفة "فوربس" العالمية بل "قبل عدة سنوات".

وأكد أن مواطنه الراحل واللاعب السابق لليفربول دييغو جوتا كان فردا من عائلته وقريبا منه.

وينشر الجزء الأول من المقابلة غدا الساعة الثانية بعد الظهر (14:00) بتوقيت غرينتش، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على قناتي كريستيانو رونالدو ومورغان على يوتيوب.