جبناء وأوغاد.. يوم أهان مورينيو لاعبي تشلسي في ملعب برشلونة

كشف الإنجليزي المعتزل جول كول، لاعب تشلسي الأسبق، عن حادثة غريبة بطلها البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا الحالي قبل عقدين تقريبا.

وأكد كول أن مورينيو دخل في نوبة غضب حادة وانهال على اللاعبين بالسب والإهانة بعد خسارة تشلسي أمام برشلونة 1-2 على ملعب كامب نو، في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2004-2005.

وحسب ما ورد في السيرة الذاتية لكول "لاعب فاخر"، فإن مورينيو بعد المباراة وبّخ جميع لاعبي تشلسي دون استثناء بطريقة قاسية بل وأهانهم في غرف الملابس.

وقال كول عن تلك الواقعة "بدأ مورينيو بتوبيخنا بقوله كانت المباراة أول اختبار حقيقي للفريق وقد فشلتم فيه، أتيتم إلى كامب نو واختبأتم. أنتم جبناء ولا تتمتعون بالشجاعة".

وأضاف كول "انهال مورينيو بالانتقادات على بيتر تشيك وجون تيري وفرانك لامبارد، قال لهم إن صامويل إيتو وديكو دمروهم تماما".

وأوضح "كان مورينيو يسب بالإنجليزية بطلاقة، صرخ في وجهنا أيها الأوغاد اللعينون، لا تملكون الجرأة. قالها بغضب واحتقار وخيبة أمل".

ووصف كول الأجواء في غرفة الملابس في تلك اللحظة بقوله "كان المشهد أشبه بغرفة مليئة بمحكومين بالإعدام ينتظرون دورهم، كان يوبّخ كل لاعب لمدة 20 ثانية وكنت أنتظر دوري".

وزاد "حين وصل إليّ وإلى دافا (داميان داف)، قال إننا لعبنا جيدا وبذلنا جهدا. شعرت كمن وُضع أمام فرقة إعدام معصوب العينين ثم نال عفوا في اللحظة الأخيرة".

وواصل مورينيو توبيخ اللاعبين دون أي رد فعل منهم، فأوضح كول "لم يجرؤ أي منا على التبرير، لكنه أراد أن يحمسّنا لمباراة الإياب، كان يعرف متى يحطمك ومتى يرفعك من جديد".

وبعد هذه الحادثة تمكّن تشلسي من إقصاء برشلونة بعد فوزه عليه إيابا يوم 8 مارس/آذار 2005 على ملعب ستامفورد بريدج بنتيجة 4-2، ليخطف "البلوز" بطاقة التأهل إلى الدور التالي بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين.

وأكد كول أن مورينيو شخص رائع رغم قسوته، وختم حديثه "كان يدربنا كما لم يفعل أحد من قبل. كل شيء كان بالكرة وبدون توقف. كان يجبرك على التفكير أثناء اللعب. التدريب معه كان مرهقا بدنيا، لكنه جعلنا أقوى ذهنيا".

يُذكر أن مورينيو أشرف على تدريب تشلسي في فترتين، الأولى بين عامي 2004 حتى 2007، والثانية من 2013 إلى 2015، قاد فيهما الفريق للتتويج بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات.