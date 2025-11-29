نيمار يتجاهل نصائح الأطباء ويقود سانتوس لفوز ثمين بالدوري البرازيلي

فاجأ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس، عشاق كرة القدم بمشاركته في مباراة فريقه ضد سبورت ريسيفي في الدوري البرازيلي لكرة القدم، متجاهلا نصائح الأطباء بعدم خوض اللقاء.

ورغم معاناته من إصابة خطيرة في الركبة، قاد نيمار (33 عاما) فريقه سانتوس لتحقيق فوز ثمين للغاية على حساب سبورت ريسيفي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت أمس على ملعب أوربانو كالديرا لحساب الجولة الـ36 من الدوري المحلي.

تألق نيمار المصاب

وشارك نيمار في المباراة منذ بدايتها، وعلى ما يبدو فإن النجم البرازيلي تجاهل نصيحة الأطباء بعدم اللعب حتى نهاية العام الحالي على الأقل، من أجل التعافي من إصابة في الغضروف الهلالي لركبته اليسرى التي قد تضطره إذا ساءت وضعيتها للخضوع لعملية جراحية.

وسجّل نيمار الهدف الأول لسانتوس في الدقيقة 25، بعد هجمة مرتدة وصلت فيها الكرة له داخل الصندوق وتخلّص من دفاع الفريق المنافس قبل أن يسدد بطريقة خدعت حارس المرمى، لتستقر الكرة في الشباك.

ELE VOLTOU! Neymar abre o placar na Vila Belmiro: Santos 1×0 Sport pic.twitter.com/p8oxMo2dbB — Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) November 29, 2025

ولم يكتفِ نيمار بذلك بل صنع هدفا آخر لفريقه وذلك في الدقيقة 67، بعدما انبرى لتنفيذ ركلة ركنية أحرز منها زميله جواو شميدت الهدف الثالث لسانتوس.

وبهذا الفوز خرج سانتوس من مناطق الهبوط مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة، وضعته في المركز الـ15 في سلم الترتيب بفارق نقطتين فقط عن المراكز المؤدية للهبوط، قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ويخوض سانتوس مباراتيه الأخيرتين ضد كل من يوفينتودي متذيل اللائحة، وكرويزرو يومي 4 و7 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

نيمار يشارك في المباراة التالية

وبعد نهاية المباراة، عبّر نيمار عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على سبورت ريسيفي، مؤكدا مشاركته في المباراة المقبلة ضد يوفينتودي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تركيزه ينصب حاليا على إنقاذ سانتوس من الهبوط.

وقال نيمار "من الناحية البدنية أستطيع القول إنني بخير، وأشعر أنني أتحسن أكثر فأكثر. هذه الإصابة مزعجة لكنها لن تمنعني من مساعدة الفريق ولهذا أواصل اللعب".

وأضاف "الآن عليّ التفكير في سانتوس. التفكير في إبقائه حيث يستحق أن يكون أي في الدرجة الأولى. وبعد ذلك نرى ما سنفعل".

وأقر نيمار بصعوبة الوضع الحالي للفريق بقوله "نواجه صعوبة كبيرة في معركتنا ضد الهبوط. لم نكن نريد أن نصل إلى هذا الوضع، لكننا الآن نعتمد على أنفسنا".

وختم نجم سانتوس "نعلم أن فارق الأهداف مهم ولهذا كنتُ أطالب الفريق طوال الوقت بمحاولة إضافة مزيد من الأهداف. نعرف أن هذا سيكون مهما في النهاية. أهنّئ الفريق على نتيجة اليوم وعلى النقاط الثلاث. علينا أن نواصل التقدّم ".