يتطلع ريال مدريد إلى استعادة الثقة بعد أسبوع مهزوز، عندما يحل ضيفا على جيرونا الأحد ضمن المرحلة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وواجه دفاع الـ"ميرينغي" ليلة عصيبة أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني بتلقيه 3 أهداف، إلا أن رباعية "سوبر هاتريك" نجمه الفرنسي كيليان مبابي أنقذت الموقف وأخرجته فائزا خارج الديار 4-3.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الأخبار السعيدة تتهاطل على ريال مدريد

الأخبار السعيدة تتهاطل على ريال مدريد list 2 of 2 شاهد نتيجة وملخص مباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني end of list

ولا يمرّ النادي الملكي بأفضل أيامه، إذ فاز مرة واحدة في آخر 4 مباريات، بعد سقوطه أيضا أمام ليفربول الإنجليزي بهدف في المسابقة القارية وتعادله السلبي أمام رايو فايكانو قبل النافذة الدولية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد وجيرونا غدا الأحد 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب مونتيليفي.

ويحتل الملكي المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، بينما يمتلك جيرونا سجلا من فوزين و5 تعادلات و6 هزائم من أصل 13 مباراة خاضها بالدوري الإسباني هذا الموسم، بإجمالي 11 نقطة، مما جعله يحتل المركز 18.

يمتلك جيرونا أسوأ سجل دفاعي في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث استقبل 25 هدفا، لكنه سيدخل هذه المباراة بعد نتيجتين إيجابيتين، حيث فاز على ألافيس 1-0 في ملعبه قبل أن يتعادل 1-1 مع ريال بيتيس في إشبيلية في المباراة الأخيرة.

هيمنة مدريدية على المواجهات السابقة

التقى الفريقان في 12 مناسبة سابقة، وتعرض جيرنا لـ8 هزائم وفاز في مناسبتين، بما في ذلك الفوز 2-1 في أول مواجهة بين الفريقين في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

كما فاز جيرونا على ريال مدريد 4-2 على أرضه في أبريل/نيسان 2023، لكنه خسر آخر 4 مباريات ضد الملكي، واستقبل 12 هدفًا وفشل في هز الشباك.

التشكيلتان المتوقعتان

ريال مدريد: كورتوا، ألكسندر أرنولد، ميليتاو، تشواميني، كاريراس، غولر، كامافينغا، فالفيردي، بيلينغهام، مبابي، فينيسيوس.

جيرونا: غازانيغا، رينكون، مارتينيز، ريس، مورينو، مارتن، فيتسل، تسيجانكوف، أوناحي، جيل، فانات.