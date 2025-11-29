يستضيف الهلال نظيره الفتح في دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وقبل المواجهة عاد الثلاثي حسان تمبكتي وعلي لاجامي وعبد الله الحمدان، إلى التدريبات الجماعية وذلك بعد إنهائهم البرنامج التأهيلي.

ووصل الهلال ربع النهائي بعد إقصاء الأخدود من ثمن النهائي، في حين أطاح الفتح بنظيره الرياض.

موعد مباراة الهلال والفتح في كأس ملك السعودية

تقام المباراة اليوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب "المملكة أرينا".

وتنطلق صافرة المباراة الساعة السادسة إلا ثلثا مساء (17:40) بتوقيت السعودية، السابعة إلا ثلثا مساء (18:40) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في كأس ملك السعودية

شبكة قنوات "ثمانية" (Thmanyah 1 HD)

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة على الجزيرة نت.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن تمبكتي شُفي من إصابة في أسفل القدم، في حين كان لاجامي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ، وكان الحمدان قد نجح في التغلب على إصابة في الساق.

وأضافت أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق، استدعى جميع اللاعبين الأجانب المقيدين في القائمة المحلية، باستثناء الحارس الفرنسي ماتيو باتوبيه، وذلك لقائمة مباراة الفتح.

وتابعت أن إنزاجي أجرى مناورة بين مجموعتين من اللاعبين في تدريبات أمس الجمعة، وذلك من أجل تنفيذ تعليماته التكتيكية، وذلك استعدادا للقاء المرتقب.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف المتصدر فريق النصر.

كما ضمن الهلال عبوره إلى ثمن النهائي وتمسك بصدارة المجموعة الموحدة من دوري أبطال آسيا للنخبة، رافعا رصيده إلى 15 نقطة وبفارق 12 عن الغرافة القطري التاسع، ليحسم بطاقته بما أن الفرق الثمانية الأولى تتأهل إلى ثمن النهائي ولا تزال هناك 3 جولات.

التشكيلتان المتوقعتان

الهلال: بونو، الحربي، أكتشيشيك، تمبكتي، هيرنانديز، كنو، نيفيز، سافيتش، الدوسري، مالكوم، ليوناردو.

الفتح: باتشيكو، فيرنانديز، مسعود، سعدان، باعطية، يوسف، بن دبكة، العنزي، باتنا، فارغاس، إيكامبي.