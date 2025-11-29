يستضيف الاتحاد نظيره الشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2026/2025 لكرة القدم.

وبلغ الاتحاد ربع النهائي بعد فوزه على النصر في ثمن النهائي، في حين أطاح الشباب بالزلفي في ثمن النهائي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب في كأس ملك السعودية

تقام المباراة اليوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل" في جدة.

وتنطلق المباراة الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في كأس ملك السعودية

شبكة قنوات "ثمانية" (Thmanyah 1 HD)

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة على الجزيرة نت.

ويدخل الاتحاد اللقاء بحثا عن بطاقة العبور إلى نصف النهائي في مهمته نحو الحفاظ على لقبه، وذلك وسط ظروف صعبة يعيشها الفريق سواء على مستوى الدوري أو في دوري أبطال آسيا للنخبة، لا سيما أنه قادم من خسارة في البطولة الآسيوية بنتيجة 2-4 على أرض الدحيل القطري الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، فإن الشباب -الذي سجّل نتائج متذبذبة في الدوري تراجعت به للمركز الـ13 برصيد 8 نقاط- يبحث عن مواصلة المشوار في "أغلى الكؤوس" نحو استعادة لقب غائب منذ 11 عاما.

وزخر تاريخ كأس الملك بعديد من المواجهات بين الاتحاد والشباب، آخرها تلك التي جمعتهما في قبل نهائي النسخة الماضية، والتي حول فيها الاتحاد تأخره 1-2 إلى فوز بنتيجة 3-2 في الوقت بدل الضائع، واللافت أنها نفس نتيجة آخر مواجهة جمعتهما والتي كانت في الجولة 33 من بطولة الدوري في الموسم الماضي، مما يعكس حجم الندية والإثارة في مواجهات الفريقين.

ويعود أول لقاء بين الاتحاد والشباب في كأس الملك إلى عام 1980 عندما فاز الشباب بثلاثية نظيفة في قبل النهائي.

وإجمالا، التقى الاتحاد والشباب في كأس الملك 11 مرة، كان الفوز من نصيب الاتحاد في 8 لقاءات مقابل 3 انتصارات للشباب.

التشكيلتان المتوقعتان

الاتحاد: رايكوفيتش، الشنقيطي، بيريرا، كادش، ميتاج، فيرنانديز، كانتي، فابينيو، بيرجوين، بنزيمة، الغامدي.

الشباب: غروهي، حربوش، الشويرخ، هوديت، بالعبيد، معنوق، الصباني، أوناي، حسين الصبياني، حمد الله، براونهيل.