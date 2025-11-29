شاهد.. موناكو يحقق فوزا ثمينا على سان جيرمان بالدوري الفرنسي

أوقف فريق موناكو سلسلة هزائمه بفوز ثمين على حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، سان جيرمان بنتيجة 1-صفر في قمة منافسات الجولة الرابعة عشرة.

أحرز تاكومي مينامينو هدف المباراة الوحيد لموناكو في الدقيقة 68 من المباراة، التي أقيمت على ملعب لويس الثاني معقل فريق الإمارة الفرنسية.

ورفع مينامينو رصيده إلى 3 أهداف في 13 مباراة بالدوري الفرنسي هذا الموسم.

وحافظ موناكو على تفوقه في النتيجة رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد المدافع الألماني تيلو كيرير في الدقيقة 80.

كسر موناكو بهذا الفوز سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، محققا فوزه السابع في الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس.

أما سان جيرمان فقد تلقى خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 30 نقطة، ويبقى مهددا بفقدان الصدارة حيث يلاحقه مارسيليا ولانس بتساويهما برصيد 28 نقطة قبل مباريات هذه الجولة.