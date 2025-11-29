جدول مباريات كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة المفتوحة

نستعرض جدول مباريات بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، التي ستنطلق في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتستمر البطولة التي تقام في قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

جدول مباريات كأس العرب 2025

دور المجموعات

الاثنين الأول من ديسمبر/كانون الأول:

المجموعة الأولى

(13:00 بتوقيت غرينتش) تونس – سوريا (ملعب أحمد بن علي)، 16:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (15:00 بتوقيت مصر).

(16:30 بتوقيت غرينتش) قطر – فلسطين (ملعب البيت)، 18:45 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (17:45 بتوقيت مصر).

الثلاثاء الثاني من ديسمبر/كانون الأول:

المجموعة الثانية

(12:00 بتوقيت غرينتش) المغرب – جزر القمر (ملعب خليفة)، 15:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (14:00 بتوقيت مصر).

(17:00 بتوقيت غرينتش) السعودية – عمان (ملعب المدينة التعليمية)، 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر).

المجموعة الثالثة

(14:30 بتوقيت غرينتش) مصر – الكويت (ملعب لوسيل)، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر).

الأربعاء الثالث من ديسمبر/كانون الأول:

المجموعة الثالثة

(17:00 بتوقيت غرينتش) الأردن – الإمارات (ملعب البيت)، 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر).

المجموعة الرابعة

(12:00 بتوقيت غرينتش) الجزائر – السودان (ملعب أحمد بن علي)، 15:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (14:00 بتوقيت مصر).

(14:30 بتوقيت غرينتش) العراق – البحرين (ملعب 974)، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر).

الخميس الرابع من ديسمبر/كانون الأول:

المجموعة الأولى

(14:30 بتوقيت غرينتش) فلسطين – تونس (ملعب لوسيل)، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر).

(17:00 بتوقيت غرينتش) سوريا – قطر (ملعب خليفة)، 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر).

الجمعة الخامس من ديسمبر/كانون الأول:

المجموعة الثانية

(14:30 بتوقيت غرينتش) عمان – المغرب (ملعب المدينة التعليمية)، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر).

(18:30 بتوقيت غرينتش) جزر القمر – السعودية (ملعب البيت)، 21:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (20:30 بتوقيت مصر).

السبت السادس من ديسمبر/كانون الأول:

المجموعة الثالثة

(11:00 بتوقيت غرينتش) الكويت – الأردن (ملعب أحمد بن علي)، 14:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (13:00 بتوقيت مصر).

(18:30 بتوقيت غرينتش) الإمارات – مصر (ملعب لوسيل)، 21:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (20:30 بتوقيت مصر).

المجموعة الرابعة

(13:30 بتوقيت غرينتش) البحرين – الجزائر (ملعب خليفة)، 16:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (15:00 بتوقيت مصر).

(16:00 بتوقيت غرينتش) السودان – العراق (ملعب 974)، 19:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (18:00 بتوقيت مصر).

الأحد السابع من ديسمبر/كانون الأول:

المجموعة الأولى

(17:00 بتوقيت غرينتش) قطر – تونس (ملعب البيت)، 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر).

(17:00 بتوقيت غرينتش) سوريا – فلسطين (ملعب المدينة التعليمية)، 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر).

الاثنين الثامن من ديسمبر/كانون الأول:

المجموعة الثانية

(17:00 بتوقيت غرينتش) المغرب – السعودية (ملعب لوسيل)، 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر).

(17:00 بتوقيت غرينتش) عمان – جزر القمر (ملعب 974)، 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر).

الثلاثاء التاسع من ديسمبر/كانون الأول

المجموعة الثالثة

(14:30 بتوقيت غرينتش) مصر – الأردن (ملعب البيت)، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر).

(14:30 بتوقيت غرينتش) الإمارات – الكويت (ملعب 974)، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر).

المجموعة الرابعة

(17:00 بتوقيت غرينتش) الجزائر – العراق (ملعب خليفة)، 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر).

(17:00 بتوقيت غرينتش) البحرين – السودان (ملعب المدينة التعليمية)، 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر).

الدور ربع النهائي لكأس العرب

الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول:

(14:30 بتوقيت غرينتش) بطل المجموعة الثانية – وصيف المجموعة الأولى (ملعب خليفة) (المباراة الرقم 26)، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر).

(17:30 بتوقيت غرينتش) بطل المجموعة الأولى – وصيف المجموعة الثانية (ملعب لوسيل) (المباراة الرقم 25)، 20:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:30 بتوقيت مصر).

الجمعة 12 ديسمبر/كانون الأول:

(14:30 بتوقيت غرينتش) بطل المجموعة الثالثة – وصيف المجموعة الرابعة (ملعب المدينة التعليمية) (المباراة الرقم 27)، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر).

(17:30 بتوقيت غرينتش) بطل المجموعة الرابعة – وصيف المجموعة الثالثة (ملعب البيت) (المباراة الرقم 28)، 20:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:30 بتوقيت مصر).

نصف نهائي كأس العرب

الاثنين 15 ديسمبر/كانون الأول:

(14:30 بتوقيت غرينتش) الفائز في المباراة 26 – الفائز في المباراة 28 (ملعب خليفة) (المباراة الرقم 30)، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر).

(17:30 بتوقيت غرينتش) الفائز في المباراة 25 – الفائز في المباراة 27 (ملعب البيت) (المباراة الرقم 29)، 20:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:30 بتوقيت مصر).

مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العرب

الخميس 18 ديسمبر/كانون الأول:

(11:00 بتوقيت غرينتش) الخاسر في المباراة 29 – الخاسر في المباراة 30 (ملعب خليفة)، 14:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (13:00 بتوقيت مصر).

المباراة النهائية لكأس العرب 2025

الخميس 18 ديسمبر/كانون الأول:

(16:00 بتوقيت غرينتش) الفائز في المباراة 29 – الفائز في المباراة 30 (ملعب لوسيل)، 19:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (18:00 بتوقيت مصر).

مشاهدة مباريات كأس العرب مجانا

تنقل مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر عدة قنوات رئيسية في مقدمتها شبكة قنوات بي إن سبورتس التي خصصت لها قناتها المفتوحة كما ألغت تشفير قناة beIN Xtra لبث المباريات مجانًا للجماهير عبر منصة "يوتيوب".

القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب 2025:

beIN SPORTS

الكأس القطرية

الكويت الرياضية

دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية

كما يمكنكم متابعة التغطيات المباشرة لأبرز مباريات البطولة عبر موقع الجزيرة نت.