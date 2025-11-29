رياضة|الدوري الإنجليزي

ثنائية فودن تقود سيتي لفوز مثير بالدوري الإنجليزي الممتاز

Soccer Football - Premier League - Manchester City v Leeds United - Etihad Stadium, Manchester, Britain - November 29, 2025 Manchester City's Phil Foden celebrates scoring their third goal REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
فرحة فيل فودن نجم سيتي بعد هدفيه في مرمى ليدز ليقود فريقه لفوز مثير (رويترز)
Published On 29/11/2025
آخر تحديث: 21:43 (توقيت مكة)

قدّم فيل فودن أداء رائعا وسجل هدفا في بداية المباراة وآخر قرب النهاية ليقود مانشسترسيتي للفوز 3-2 على ليدز يونايتد، في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت ليظل فريق بيب جوارديولا في سباق اللقب.

وسجل فودن الهدف الأول بعد 59 ثانية من بداية المباراة مستغلا تمريرة ماثيوس نونيس.

وواصل سيتي هيمنته وضاعف يوسكو جفارديول تقدم فريقه في الدقيقة 25 عندما سدد كرة قوية من مسافة قريبة من المرمى بعد ركلة ركنية.

لكن كالفيرت-لوين استغل محاولة سيتي الفاشلة لإبعاد الكرة ليقلص الفارق في الدقيقة 50، ليعيد الأمل للضيوف.

وأدرك نميتشا التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 68، بعد تدخل جفارديول على كالفيرت-لوين داخل منطقة الجزاء.

وبدت المباراة في طريقها للتعادل، لكن فودن وجد مساحة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد في المرمى.ليعلن عن فرحة عارمة  وجنونية للاعبي وجماهير السيتيزنس

Soccer Football - Premier League - Manchester City v Leeds United - Etihad Stadium, Manchester, Britain - November 29, 2025 Manchester City's Phil Foden scores their third goal REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
تسديدة متقنة من فيل فودن في مرمى ليدز تمنح فريقه سيتي الفوز في اللحظات الأخيرة. (رويترز)

 

بهذا الفوز، ارتقى سيتي إلى المركز الثاني مؤقتا برصيد 25 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف أرسنال المتصدر الذي سيلعب غدا الأحد. في حين استمر ليدز في المركز 18 برصيد 11 نقطة.

 

المصدر: رويترز

