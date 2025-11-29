ثنائية فودن تقود سيتي لفوز مثير بالدوري الإنجليزي الممتاز

قدّم فيل فودن أداء رائعا وسجل هدفا في بداية المباراة وآخر قرب النهاية ليقود مانشسترسيتي للفوز 3-2 على ليدز يونايتد، في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت ليظل فريق بيب جوارديولا في سباق اللقب.

وسجل فودن الهدف الأول بعد 59 ثانية من بداية المباراة مستغلا تمريرة ماثيوس نونيس.

وواصل سيتي هيمنته وضاعف يوسكو جفارديول تقدم فريقه في الدقيقة 25 عندما سدد كرة قوية من مسافة قريبة من المرمى بعد ركلة ركنية.

لكن كالفيرت-لوين استغل محاولة سيتي الفاشلة لإبعاد الكرة ليقلص الفارق في الدقيقة 50، ليعيد الأمل للضيوف.

وأدرك نميتشا التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 68، بعد تدخل جفارديول على كالفيرت-لوين داخل منطقة الجزاء.

وبدت المباراة في طريقها للتعادل، لكن فودن وجد مساحة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد في المرمى.ليعلن عن فرحة عارمة وجنونية للاعبي وجماهير السيتيزنس

بهذا الفوز، ارتقى سيتي إلى المركز الثاني مؤقتا برصيد 25 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف أرسنال المتصدر الذي سيلعب غدا الأحد. في حين استمر ليدز في المركز 18 برصيد 11 نقطة.