رياضة|كأس العرب|آسيا

الفيفا يعلن عن البدء في تجربة الاستبعاد لدقيقتين في كأس العرب 2025

epa09863922 Former Italian referee and chairman of the FIFA referees committee Pierluigi Collina arrives for the main draw for the FIFA World Cup 2022 in Doha, Qatar, 01 April 2022. EPA/NOUSHAD THEKKAYIL
رئيس لجنة الحكام بالإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جيانلويجي كولينا يعلن عن التعديلات المقترحة من الفيفا لتطوير لعبة كرة القدم ومنها استبعاد اللاعب المصاب لدقيقتين (وكالة الأنباء الأوروبية)
Published On 29/11/2025
|
آخر تحديث: 18:56 (توقيت مكة)

حفظ

أعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإيطالي بييرلويجي كولينا، عن تعديل جديد في قانون التحكيم سيجري تطبيقه تجريبيا خلال منافسات كأس العرب 2025 في قطر.

ويقضي التعديل بإخراج أي لاعب لمدة دقيقتين إذا طلب دخول الطاقم الطبي بداعي الإصابة ثم تبيّن أنه قادر على مواصلة اللعب بدون وجود إصابة حقيقية، وذلك في إطار جهود الفيفا للحد من محاولات إهدار الوقت التي تزايدت خلال السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

آلية تطبيق التجربة

وقال كولينا، في مقابلة مع قناة الكأس القطرية، إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أصرّ على بدء التجربة في قطر، موضحا أن اللاعب سيغادر أرضية الملعب بشكل إلزامي لمدة دقيقتين بعد استئناف اللعب إذا دخل الجهاز الطبي لمعالجته وتبيّن عدم تعرضه لإصابة فعلية.

وخلال فترة الاستبعاد، يواصل الفريق اللعب بدونه، في خطوة تهدف إلى ردع اللاعبين عن ادعاء السقوط وطلب العلاج بغرض تعطيل المباراة.

 

الاستثناءات

وأشار كولينا إلى وجود حالتين فقط يُعفى فيهما اللاعب من عقوبة الدقيقتين، هما:

إذا حصل اللاعب المنافس المتسبب في الإصابة على بطاقة صفراء أو حمراء.

إذا كان اللاعب الذي طُلب علاجه هو حارس المرمى، نظرا لاستحالة لعب الفريق بدون حارس لمدة دقيقتين.

خطوات أخرى لتسريع اللعب

وكشف كولينا عن تطبيق الفيفا تجارب أخرى لتسريع نسق المباريات، من بينها قاعدة جديدة تلزم الحارس بلعب الكرة خلال 8 ثوان من الاستحواذ عليها، وإلا تُحتسب ضده ركلة ركنية.

إعلان

وأوضح أن التجربة أثمرت عن نتائج إيجابية، إذ لم تُحتسب أي ركلة ركنية من هذا النوع خلال كأس العالم تحت 17 عاما الأخيرة بقطر.

وأكد رئيس لجنة الحكام أن فكرة استبعاد اللاعب لدقيقتين والمستوحاة من منافسات الرياضات الأخرى ككرة اليد والسلة، تأتي ضمن سلسلة إصلاحات يسعى من خلالها الفيفا إلى رفع وتيرة اللعب وتقليص فترات التوقف، مع مواصلة اختبار قوانين تهدف إلى تعزيز عدالة المنافسات والحد من السلوكيات غير الرياضية.

المصدر: الصحافة القطرية

إعلان