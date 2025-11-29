كأس الاتحاد الأفريقي.. تعثّر الزمالك وخسارة كبيرة لبلوزداد

فرط الزمالك المصري بفوز كان في متناوله ضد مضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بعدما تقدم بهدف حتى الوقت المحتسب بدل الضائع، إلّا أن أصحاب الأرض خطفوا التعادل بهدف عكسي في آخر اللحظات لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

ورفع فريق "القلعة البيضاء" رصيده الى أربع نقاط في المركز الثاني من ترتيب المجموعة خلف مواطنه المصري البورسعيدي المتصدر بست نقاط، وتشيفس ثالثا بنقطة وزيسكو يونايتد في قاع الترتيب بلا رصيد.

وافتقد الزمالك الى نجومه نبيل عماد "دونغا" وعبد الله السعيد وأحمد ربيع بسبب الإصابة.

وبات التونسي سيف الدين الجزيري الهداف التاريخي لنادي الزمالك على مستوى اللاعبين الأجانب، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة عندما تابع كرة ارتدت إليه من الحارس الجنوب إفريقي إثر تسديدة من محمد إسماعيل.

ورفع الجزيري رصيده إلى 48 هدفا في مسيرته مع الزمالك ليتجاوز اليمني علي محسن الذي دافع عن ألوان الفريق بين 1959 و1964، في قائمة أفضل الهدافين الأجانب في تاريخ النادي.

سقوط شباب بلوزداد

وتعرض شباب بلوزداد لسقوط مدو أمام مضيفه أوتوهو دويو الكونغولي 1-4 في برازافيل في المجموعة الثانية.

وقدّم الفريق الجزائري بقيادة المدرب الالماني سيد راموفيتش أداء سيئا ولا سيما في نصف الساعة الأول من اللقاء، إذ تلقى ثلاثية سريعة بسبب أخطاء فادحة في خط الدفاع، تعاقب على تسجيلها جوردي نديكيت (12) وبانديوغو ديالو (26) وغاسيم دوفان (29).

Impressionnante, cette équipe congolaise de l’AS Otoho 🇨🇬 qui corrige complètement le CR Belouizdad 🇩🇿 en coupe de la confédération. 3-0 en seulement une demi-heure de jeu ! pic.twitter.com/6yFchlNZTP — TheRetiredScout212 (@zied_alghattass) November 29, 2025

وعزز رافيلي ديون تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة (65) برغم أفضلية الجزائريين قبل أن يقلص عبد الرحمن مزيان النتيجة من ركلة جزاء (65).

وتجمد رصيد شباب بلوزداد عند ثلاث نقاط في المركز الثالث وبفارق الأهداف خلف أوتوهو دويو وستيلينبوش الجنوب إفريقي تواليا، وسنجيدا التنزاني الرابع من دون اي نقطة.