كأس الاتحاد الأفريقي.. تعثّر الزمالك وخسارة كبيرة لبلوزداد

فرط الزمالك المصري بفوز كان في متناوله ضد مضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بعدما تقدم بهدف حتى الوقت المحتسب بدل الضائع، إلّا أن أصحاب الأرض خطفوا التعادل بهدف عكسي وبخطأ من حارس المرمى -في آخر اللحظات- لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

ورفع فريق "القلعة البيضاء" رصيده الى 4 نقاط بالمركز الثاني من ترتيب المجموعة خلف مواطنه المصري البورسعيدي المتصدر برصيد 6 نقاط، وتشيفز ثالثا بنقطة يتيمة وزيسكو يونايتد في قاع الترتيب بلا رصيد.

وافتقد الزمالك لنجومه نبيل عماد "دونغا" وعبد الله السعيد وأحمد ربيع بسبب الإصابة.

وبات التونسي سيف الدين الجزيري الهداف التاريخي للزمالك على مستوى اللاعبين الأجانب، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة عندما تابع كرة ارتدت إليه من الحارس الجنوب أفريقي إثر تسديدة من محمد إسماعيل.

ورفع الجزيري رصيده إلى 48 هدفا في مسيرته مع الزمالك ليتجاوز اليمني علي محسن الذي دافع عن ألوان الزمالك بين عامي 1959 و1964، في قائمة أفضل الهدافين الأجانب بتاريخ النادي.

سقوط شباب بلوزداد

وتعرض شباب بلوزداد لسقوط مدو أمام مضيفه أوتوهو دويو الكونغولي 1-4 في برازافيل بالمجموعة الثانية.

وقدّم الفريق الجزائري بقيادة المدرب الألماني سيد راموفيتش أداء سيئا ولا سيما نصف الساعة الأول، إذ تلقى ثلاثية سريعة بسبب أخطاء فادحة في خط الدفاع، تعاقب على تسجيلها جوردي نديكيت (12) وبانديوغو ديالو (26) وغاسيم دوفان (29).

Impressionnante, cette équipe congolaise de l’AS Otoho 🇨🇬 qui corrige complètement le CR Belouizdad 🇩🇿 en coupe de la confédération. 3-0 en seulement une demi-heure de jeu ! pic.twitter.com/6yFchlNZTP — TheRetiredScout212 (@zied_alghattass) November 29, 2025

وقد عزز رافيلي ديون تقدم أصحاب الأرض بالدقيقة 65 رغم أفضلية الجزائريين، قبل أن يقلص عبد الرحمن مزيان النتيجة من ركلة جزاء (65).

إعلان

وتجمد رصيد شباب بلوزداد عند 3 نقاط بالمركز الثالث وبفارق الأهداف خلف أوتوهو دويو وستيلينبوش الجنوب أفريقي تواليا، وسنجيدا التنزاني الرابع بلا رصيد.