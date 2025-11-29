الأخبار السعيدة تتهاطل على ريال مدريد

قال تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد إن 3 لاعبين سيعودون قبل مواجهة جيرونا، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكد ألونسو عودة إيدير ميلياتو وأنطونيو روديغير وفرانكو ماستانتونو إلى الفريق، في حين يأمل في أن يتمكن المدافع راؤول أسينسيو من المشاركة بعدما غاب عن التدريبات الأخيرة بسبب تعرضه لوعكة صحية.

ويغيب روديغر عن الملاعب منذ سبتمبر/أيلول الماضي بسبب إصابة في أوتار الركبة، ومن المتوقع أن تعزز عودته خط دفاع ريال مدريد.

🙌 بدأنا استعداداتنا لمباراة جيرونا!

من داخل التدريبات → RM Play — ريال مدريد (@realmadridarab) November 28, 2025

وتعافى ميليتاو أيضا من إصابة في العضلة المقربة تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي مع البرازيل هذا الشهر، وكان له حضور قوي في تشكيلة ألونسو هذا الموسم.

كما سينضم ماستانتونو أيضا إلى تشكيلة الفريق، بعد تعافيه من مشاكل في منطقة العانة.

ومع ذلك، صرح ألونسو أن دين هويسن سيغيب عن المباراة ضد جيرونا، حيث يواصل تعافيه من مشكلة عضلية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف خلف برشلونة صاحب الصدارة مؤقتا بعد فوزه اليوم على ألافيس 3-1 على ملعب كامب نو سبوتيفاي.