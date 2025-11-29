رياضة|الدوري الإسباني

الأخبار السعيدة تتهاطل على ريال مدريد

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 20: Eder Militao (R) of Real Madrid celebrates with teammates Daniel Carvajal and Franco Mastantuono after Militao scoring his team's opening goal during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and RCD Espanyol de Barcelona at Estadio Santiago Bernabeu on September 20, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
ميليتاو (يمين) وماستانتونو سيعودان أمام جيرونا (غيتي)
Published On 29/11/2025
آخر تحديث: 23:33 (توقيت مكة)

قال تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد إن 3 لاعبين سيعودون قبل مواجهة جيرونا، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكد ألونسو عودة إيدير ميلياتو وأنطونيو روديغير وفرانكو ماستانتونو إلى الفريق، في حين يأمل في أن يتمكن المدافع راؤول أسينسيو من المشاركة بعدما غاب عن التدريبات الأخيرة بسبب تعرضه لوعكة صحية.

ويغيب روديغر عن الملاعب منذ سبتمبر/أيلول الماضي بسبب إصابة في أوتار الركبة، ومن المتوقع أن تعزز عودته خط دفاع ريال مدريد.

وتعافى ميليتاو أيضا من إصابة في العضلة المقربة تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي مع البرازيل هذا الشهر، وكان له حضور قوي في تشكيلة ألونسو هذا الموسم.

كما سينضم ماستانتونو أيضا إلى تشكيلة الفريق، بعد تعافيه من مشاكل في منطقة العانة.

ومع ذلك، صرح ألونسو أن دين هويسن سيغيب عن المباراة ضد جيرونا، حيث يواصل تعافيه من مشكلة عضلية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف خلف برشلونة صاحب الصدارة مؤقتا بعد فوزه اليوم على ألافيس 3-1 على ملعب كامب نو سبوتيفاي.

المصدر: مواقع إلكترونية

