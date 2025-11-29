إيران تقاطع قرعة كأس العالم جراء أزمة التأشيرات

قرر الاتحاد الإيراني لكرة القدم مقاطعة حفل قرعة بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها، يوم الجمعة القادم، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ النهائيات.

وتُقام قرعة النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم في مركز جون كينيدي للفنون الواقع في العاصمة الأميركية واشنطن.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الإيراني أمير مهدي علوي، أن هذا القرار نابع من عدم حصول الوفد الإيراني على تأشيرات دخول الولايات المتحدة.

وقال علوي في تصريحات للتلفزيون الرسمي في إيران "لقد أبلغنا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن القرارات المتخذة (عدم منح التأشيرات) لا علاقة لها بالرياضة، وأن أعضاء الوفد الإيراني لن يشاركوا في قرعة كأس العالم".

وأشار علوي إلى أن اتحاد بلاده طلب من "فيفا" التدخل وإيجاد حل لهذه المسألة، في حين لم يرد الأخير على هذه الطلبات بعد.

في هذه الأثناء أكدت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية أن البيت الأبيض لم يعلق بخصوص رفض منح تأشيرات للوفد الإيراني.

ومن المتوقع أن يرأس الوفد الإيراني رئيس اتحاد اللعبة في البلاد مهدي تاج، وهو من كبار المسؤولين في كرة القدم الآسيوية وعضو في لجنتين تابعتين لفيفا تشرفان على كأس العالم.

ويُعد تاج أيضا أحد نواب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وعضو في لجان فيفا المسؤولة عن مسابقاتها.

يأتي ذلك بعد ساعات من نشر معلومات في وسائل إعلام إيرانية محلية تُفيد أن الولايات المتحدة رفضت فعلا منح تأشيرة رئيس الاتحاد الإيراني.

أول أزمة بمونديال 2026

وعلّقت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية على هذه الحادثة "أول عقبة وأزمة حقيقية تبرز أمام كأس العالم 2026".

وقالت إن القرار الأخير يأتي تطبيقا لقانون منع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة والذي دخل حيّز التنفيذ يوم الاثنين 9 يونيو/حزيران 2025.

وشمل القرار مواطني الدول التي تعتبرها إدارة ترامب خطرة وهي أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، هايتي وإيران.

واستثني من هذا الحظر بعض الرياضيين ومدربيهم ومسؤولي الاتحادات الوطنية الذين يسافرون إلى البلاد للمشاركة في كأس العالم أو الأولمبياد أو أي حدث رياضي رئيسي آخر تحدده وزارة الخارجية الأميركية، لكن على ما يبدو أن قرعة مونديال لم تكن من ضمن الأحداث الرياضية المذكورة حتى الآن.

وتستضيف الولايات المتحدة إلى جانب المكسيك وكندا النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 11 يونيو/حزيران 2026 حتى 19 يوليو/تموز من العام نفسه.