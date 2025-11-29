أكبر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا

نقش البرازيلي المخضرم دافيد لويز مدافع بافوس القبرصي اسمه في قائمة تاريخية مميزة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل لويز (38 عاما) هدفا لبافوس في مرمى موناكو الفرنسي في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ملعب ألفا ميغا ستاديوم ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

وارتقى لويز لركلة ركنية وحوّلها برأسه قوية إلى الزاوية العليا لشباك موناكو معدّلا النتيجة (1-1) في الدقيقة 18 من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

ويُعد هدف لويز هو الأول له في البطولة العريقة منذ 8 أعوام، حيث كان آخر هدف قد سجّله عام 2017 خلال فترته الثانية مع تشلسي الإنجليزي في شباك روما الإيطالي التي جرت على ملعب ستامفورد بريدج وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

وبفضل هذا الهدف أيضا أصبح لويز ثاني أكبر لاعب يسجل هدفا في دوري الأبطال، وقد فعل ذلك وهو بعمر 38 عاما و218 يوما وفق شبكة "إي أس بي إن" الأميركية.

وجاء لويز بعد البرتغالي المعتزل بيبي الذي سجّل هدفا لبورتو في شباك شاختار دونتسيك الأوكراني في الجولة السادسة مرحلة المجموعات لموسم 2023-2024 وهو بعمر 40 عاما و290 يوما.

وتاليا قائمة بأكبر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا:

البرتغالي بيبي: سجل هدفا لبورتو البرتغالي في مرمى شاختار الأوكراني يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2023 وهو بعمر 40 عاما و9 أشهر و17 يوما. البرازيلي دافيد لويز: سجل هدفا لبافوس القبرصي في مرمى موناكو الفرنسي يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 وهو بعمر 38 عاما و7 أشهر و5 أيام. الإيطالي فرانشيسكو توتي: سجل هدفا لروما الإيطالي في مرمى سيسكا موسكو الروسي يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 وهو بعمر 38 عاما وشهرا واحدا و29 يوما. الويلزي ريان غيغز: سجل هدفا لمانشستر يونايتد الإنجليزي في مرمى بنفيكا البرتغالي يوم 14 سبتمبر/أيلول 2011 وهم بعمر 37 عاما و9 أشهر و16 يوما. الإسباني سيرجيو راموس: سجل هدفا لإشبيلية الإسباني في مرمى لانس الفرنسي يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2023 وهو بعمر 37 عاما و8 أشهر و12 يوما. الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي: سجل هدفا لإنتر ميلان الإيطالي في مرمى برشلونة الإسباني يوم 6 مايو/أيار 2025 وهو بعمر 37 عاما وشهرين و26 يوما. الإيطالي فيليبو إنزاغي: سجل هدفا لميلان الإيطالي في مرمى ريال مدريد الإسباني يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 وهو بعمر 37 عاما وشهرين و25 يوما. الأرجنتيني خافيير زانيتي: سجل هدفا لإنتر ميلان الإيطالي في مرمى توتنهام هوتسبير الإنجليزي يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2010 وهو بعمر 37 عاما وشهرين و10 أيام. الكرواتي لوكا مودريتش: سجل هدفا لريال مدريد في مرمى سيلتيك الاسكتلندي يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وهو بعمر 37 عاما وشهرا واحدا و24 يوما. البوسني إدين دزيكو: سجل هدفا لإنتر ميلان الإيطالي في مرمى ميلان يوم 10 مايو/أيار 2023 وهو بعمر 37 عاما وشهرا واحدا و23 يوما.