"آلة حادة" وزجاجات بلاستيكية وشكوى مصرية.. أحداث صادمة بمباراة الأهلي والجيش الملكي

الأهلي المصري يتجه لتقديم شكوي رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ضد نادي الجيش الملكي المغربي، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين أمس في ملعب "مولاي الحسن" بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويعكف مسؤولو الفريق المصري على تجهيز الفيديوهات الخاصة التى تثبت تعرض لاعبى الفريق لاعتداءات طوال أحداث المباراة، والتى وصلت لوجود "آلة حادة" فى المباراة.

ويطالب الأهلي فى مذكرته العاجلة للكاف -بحسب وسائل إعلام مصرية- بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد بطل المغرب، خاصة أن الأمور كادت تخرج عن السيطرة بشكل يؤثر على أرواح اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي.

وحفلت المواجهة بمشاحنات كثيرة، لعل أبرزها في الشوط الثاني في أعقاب إلغاء الحكم الليبي أحمد الشملاني هدفا للفريق المغربي، حيث نشبت أزمة بين لاعبي الفريقين ما اضطر تدخل الأمن، واستمر التوقف زهاء 5 دقائق.

أحداث صادمة فى مباراة الأهلي والجيش الملكي

وشهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي والتي انتهت بالتعادل (1-1) توترا كبيرا في المدرجات بعدما ألقت جماهير الفريق المغربي مقذوفات تجاه لاعبي الأهلي وهو ما أدى إلى إصابة محمود حسن تريزيغيه في الرأس، وفقا لما نقلته صحيفة "المصري اليوم".

وتابعت الصحيفة أن الأزمة اشتعلت بين لاعبي الفريقين، عقب إلقاء "آلة حادة" نحو تريزيغيه ليشتبك معه لاعبو الفريق المغربي، للحصول عليها قبل أن يشاهدها حكم اللقاء.

وتدخل وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب حصول لاعبي الأهلي على تلك الآلة، من أجل منحها لحكم اللقاء، قبل أن يخطفها لاعب الجيش الملكي ويغادر أرضية الملعب.

واعترضت جماهير الجيش الملكي بشكل مستمر على حكم اللقاء، من خلال إلقاء زجاجات بلاستيكية غمرت أرضية الملعب خلال أحداث الشوط الثاني، وخاصة في الدقائق الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي الأهلي تفاجئوا خلال الهجمة الأخيرة في اللقاء، بإلقاء كرات من الجانب المغربي إلى داخل الملعب، نحو الثنائي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، لإيقاف الهجمة المرتدة للفريق الأحمر قبل إطلاق الحكم لصافرة النهاية.

وتعد النتيجة مكسباً للنادي المصري الذي افتقد الى عدد كبير من لاعبيه الاساسيين، فعاد بنقطة ثمينة من أرض خصمه محافظا على الصدارة برصيد 4 نقاط متقدماً بفارق الأهداف أمام يانغ أفريكانز التنزاني المتعادل سلبا مع مضيفه شبيبة القبائل الجزائري الرابع بنقطة خلف الجيش الملكي الذي حصد نقطته الأولى أيضاً.

مدرب الأهلي ينقد جماهير الجيش المغربي

عبر الدانماركي ييس ثوروب، مدرب الأهلي المصري، عن استيائه من بعض القرارات التحكيمية وسلوك جماهير منافسه الجيش الملكي المغربي في مباراة الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.

وأبدى المدرب الدانماركي عدم رضاه عن أداء فريقه في الشوط الأول، معتبرا أن الأخطاء التحكيمية أثرت على سير المباراة، خاصة بعد احتساب ركلة جزاء وصفها بأنها "غير صحيحة كما أن اللاعبين كانوا داخل منطقة الجزاء. من الكارثي عدم وجود تقنية الفيديو، وهناك خطآن كبيران في لحظات محددة من مباراة تصرف عليها مبالغ طائلة."

وانتقد ثوروب تصرفات بعض الجماهير، مؤكدا أنه تردد للحظات في مواصلة المباراة حرصا على سلامة لاعبيه. وقال بلهجة واضحة: "لم يعجبني سلوك الجمهور برمي زجاجات المياه على لاعبي الأهلي، ولم أكن أدري هل أسحب اللاعبين من الملعب لحمايتهم.. رجاء، لا تفسدوا أجواء كرة القدم بالاعتداء على اللاعبين".

ورغم تحفظاته، أثنى مدرب الأهلي على جودة الملعب وتنظيم المباراة والضيافة التي حظي بها الفريق منذ وصوله، قائلا إن "الملعب جميل والأجواء رائعة والإقامة ممتازة. كنت أعرف مدى صعوبة المباراة، وكلا الفريقين كان قادرا على الفوز، وفي النهاية التعادل كان نتيجة منصفة".