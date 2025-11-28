رياضة|رياضات أخرى

نورمحمدوف يصف ماكغريغور بـ"الكاذب" بسبب ادعاء الاحتيال

Oct 22, 2022; Abu Dhabi, UAE; Khabib Nurmagomedov is seen before the fight between Abubakar Nurmagomedov (red gloves) and Gadzhi Omargadzhiev (blue gloves) during UFC 280 at Etihad Arena. Mandatory Credit: Craig Kidwell-USA TODAY Sports
حبيب نورمحمدوف بطل سابق في بطولة يو إف سي (رويترز)
Published On 28/11/2025
آخر تحديث: 17:00 (توقيت مكة)

بعد أكثر من 7 سنوات من النزال التاريخي الذي أحدث ثورة في منظمة يو إف سي، لا يزال المصارعان الأيرلندي كونور ماكغريغور والروسي حبيب نورمحمدوف يتبادلان الكلمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي خضم استعداداته لأكبر فعاليات لمنظمة "يو إف سي" في التاريخ المقررة يوم 14 يونيو/حزيران 2026 في البيت الأبيض، تحدث البطل السابق مرة أخرى إلى المقاتل الداغستاني، ووجه إليه اتهاما قاسيا.

وعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه الأيرلندي إلى حبيب تهمة الاحتيال على آلاف الأشخاص من خلال بيع مشروع رقمي جديد يسمى (Papakhas NFT).

زعم ماكغريغور أن "النسر" يخدع الجماهير بعد مزادٍ إلكتروني أُقيم مؤخرا لبيع قبعات رأس "باباخا" أصلية وموقّعة، وقيل إن هذه العملية حققت أكثر من 4 ملايين دولار في يوم واحد.

صرّح البطل السابق على حسابه على إكس "أليس من المُستحيل أن يكون حبيب استغل اسم والده الراحل، بالإضافة إلى ثقافة داغستان، للنصب على مُعجبيه وبيع مجموعة من الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال عبر الإنترنت، ثم حذف جميع محتوياتها بعد بيعها، تاركا مُعجبيه بلا أموال؟ من المُستحيل أن يفعل رجل صالح هذا".

حبيب يصف ماكغريغور بـ"الكاذب"

كما هو متوقع، لم يلتزم الروسي الصمت تجاه اتهامات كونور، ففي رسالة على إكس، ذكّره حبيب بتلك الليلة المشؤومة التي هُزمه فيها. وكتب "أنت كاذب تماما. ستحاول دائما تشويه سمعتي، بعد أن هُزمت تلك الليلة، لكنك لن تنجح أبدا".

بعد هذه الرسالة، أشار حبيب مجددا إلى البطل السابق، ونشر هذه المرة صورة من تلك اللحظة في النزال، واصفا ماكغريغور بأنه "مدمن مخدرات سابق".

Oct 6, 2018; Las Vegas, NV, USA; Khabib Nurmagomedov (red gloves) fights Conor McGregor (blue gloves) during UFC 229 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports
حبيب أجبر ماكغريغور على الاستسلام في نزال جمعهما في أكتوبر/تشرين الأول 2028 (رويترز)

وصرح قبل ساعات قليلة "لقد عالجتُ 56 مدمنا سابقا للمخدرات في مراكز إعادة التأهيل التابعة لي في داغستان. تعالوا إلى داغستان، وسيعتنون بكم هنا. المكسيك لم تساعدكم، على حد علمي".

ولإنهاء هذه القصة، ترك البطل الأيرلندي السابق رسالة أخيرة لحبيب بشأن هذا الجدل. واختتم قائلا "اعتذر الآن عن استخدام اسم والدك الراحل لبيع هذه "الهدايا" التي كلفت جمهورك أموالا طائلة، أيها الرجل البدائي قليل الذكاء.. أنت تحتال على الناس باسم والدك الراحل".

بعد ساعات، كعادته، حذف ماكغريغور منشوراته من موقع التواصل الاجتماعي، لكن بعد فوات الأوان، فقد شهد آلاف المستخدمين فصلا جديدا في هذه المنافسة الشرسة التي يبدو أنها لن تنتهي.

وفاز حبيب على ماكغريغور باستلام الأخير في الجولة الرابعة من النزال الحاسم ببطولة يو إف سي 229 الذي أقيم في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

المصدر: مواقع إلكترونية

