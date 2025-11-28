نورمحمدوف يصف ماكغريغور بـ"الكاذب" بسبب ادعاء الاحتيال

بعد أكثر من 7 سنوات من النزال التاريخي الذي أحدث ثورة في منظمة يو إف سي، لا يزال المصارعان الأيرلندي كونور ماكغريغور والروسي حبيب نورمحمدوف يتبادلان الكلمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي خضم استعداداته لأكبر فعاليات لمنظمة "يو إف سي" في التاريخ المقررة يوم 14 يونيو/حزيران 2026 في البيت الأبيض، تحدث البطل السابق مرة أخرى إلى المقاتل الداغستاني، ووجه إليه اتهاما قاسيا.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 رونالدو ينضم إلى أكبر منظمة فنون قتال مختلطة بإسبانيا

رونالدو ينضم إلى أكبر منظمة فنون قتال مختلطة بإسبانيا list 2 of 2 وفاة مصارع فنون قتال مختلطة بعد انهياره داخل الحلبة end of list

وعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه الأيرلندي إلى حبيب تهمة الاحتيال على آلاف الأشخاص من خلال بيع مشروع رقمي جديد يسمى (Papakhas NFT).

زعم ماكغريغور أن "النسر" يخدع الجماهير بعد مزادٍ إلكتروني أُقيم مؤخرا لبيع قبعات رأس "باباخا" أصلية وموقّعة، وقيل إن هذه العملية حققت أكثر من 4 ملايين دولار في يوم واحد.

Khabib and Pavel Durov launched 29,000 digital papakhas on Telegram — and they were sold instantly 👀 The auction brought in over 347 million rubles ($4.3 million) from a virtual version of the iconic UFC hat 💰#khabibnurmagomedov #MMA pic.twitter.com/XP422w1jVq — Sportskeeda MMA (@sportskeedaMMA) November 25, 2025

صرّح البطل السابق على حسابه على إكس "أليس من المُستحيل أن يكون حبيب استغل اسم والده الراحل، بالإضافة إلى ثقافة داغستان، للنصب على مُعجبيه وبيع مجموعة من الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال عبر الإنترنت، ثم حذف جميع محتوياتها بعد بيعها، تاركا مُعجبيه بلا أموال؟ من المُستحيل أن يفعل رجل صالح هذا".

حبيب يصف ماكغريغور بـ"الكاذب"

كما هو متوقع، لم يلتزم الروسي الصمت تجاه اتهامات كونور، ففي رسالة على إكس، ذكّره حبيب بتلك الليلة المشؤومة التي هُزمه فيها. وكتب "أنت كاذب تماما. ستحاول دائما تشويه سمعتي، بعد أن هُزمت تلك الليلة، لكنك لن تنجح أبدا".

إعلان

بعد هذه الرسالة، أشار حبيب مجددا إلى البطل السابق، ونشر هذه المرة صورة من تلك اللحظة في النزال، واصفا ماكغريغور بأنه "مدمن مخدرات سابق".

وصرح قبل ساعات قليلة "لقد عالجتُ 56 مدمنا سابقا للمخدرات في مراكز إعادة التأهيل التابعة لي في داغستان. تعالوا إلى داغستان، وسيعتنون بكم هنا. المكسيك لم تساعدكم، على حد علمي".

ولإنهاء هذه القصة، ترك البطل الأيرلندي السابق رسالة أخيرة لحبيب بشأن هذا الجدل. واختتم قائلا "اعتذر الآن عن استخدام اسم والدك الراحل لبيع هذه "الهدايا" التي كلفت جمهورك أموالا طائلة، أيها الرجل البدائي قليل الذكاء.. أنت تحتال على الناس باسم والدك الراحل".

بعد ساعات، كعادته، حذف ماكغريغور منشوراته من موقع التواصل الاجتماعي، لكن بعد فوات الأوان، فقد شهد آلاف المستخدمين فصلا جديدا في هذه المنافسة الشرسة التي يبدو أنها لن تنتهي.

وفاز حبيب على ماكغريغور باستلام الأخير في الجولة الرابعة من النزال الحاسم ببطولة يو إف سي 229 الذي أقيم في أكتوبر/تشرين الأول 2018.