موعد مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يستضيف برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويدخل الفريق الكتالوني اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 31 نقطة خلف غريمه ريال مدريد المتصدر بفارق نقطة واحدة، ويسعى أبناء المدرب هانسي فليك إلى مواصلة الضغط على الميرينغي المترنح محليا بالفوز أمام ألافيس.

في المقابل، يحتل ديبورتيفو ألافيس المركز الـ14 برصيد 15 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة برشلونة ضد ألافيش في الدوري الإسباني

تقام مباراة برشلونة وألافيس يوم السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب كامب نو سبوتيفاي.

وتنطلق صفارة المباراة في الساعة الخامسة والربع (17:15) بتوقيت القاهرة السادسة والربع مساء (18:15) بتوقيت السعودية والدوحة، السابعة والربع مساء (19:15) بتوقيت الإمارات.

ورغم الكبوة القارية فإن برشلونة يسير بشكل جيد في الدوري الإسباني، حيث حقق انتصارين مهمين قبل مواجهة ألافيس بفوزه على أتلتيك بلباو برباعية نظيفة، ثم تغلبه خارج ملعبه على سيلتا فيغو بنتيجة 4-2.

ويدخل الفريق الكتالوني المباراة في حالة من التركيز لتعويض خسارته الأوروبية الأخيرة، في حين يأمل ألافيس في إيقاف سلسلة نتائجه المتذبذبة والعودة بنتيجة إيجابية من ميدان برشلونة.

القنوات الناقلة بمباراة برشلونة وألافيس

Bein sport 1 HD

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة على الجزيرة نت.

وستمنح هذه المباراة برشلونة فرصة التقدم على ريال مدريد المتصدر في الترتيب، قبل يوم واحد من زيارة فريق تشابي ألونسو لجيرونا.

وقال المدرب الألماني هانسي فليك "علينا أن نتقبل الهزيمة وأن نتحلى بالتفاؤل حيال ما هو قادم".

وسينصب تركيز فليك على تحسين خط دفاع الفريق الذي عانى من هزيمة قاسية في لندن، حيث افتقد بوضوح قيادة إنيغو مارتينيز وأداءه الذكي، والذي انتقل إلى السعودية الصيف الماضي.

المواجهات المباشرة

تواجه برشلونة وألافيس 49 مرة، وكانت لبرشلونة الأفضلية: 35 فوزا مقابل 7 انتصارات لألافيس.

وفي ملعبه، يتمتع برشلونة بأفضلية في المواجهات الثنائية ضد ألافيس: 21 فوزا من أصل 25 مباراة، في حين حقق ألافيس انتصارين.

وفي الدوري الإسباني، التقى الفريقان في 38 مباراة، فاز برشلونة في 26 منها، وتعادلا في 7 مباريات، وحقق ألافيس 5 انتصارات.

عودة بيدري

الأمر الإيجابي هو أن لاعب خط الوسط النجم بيدري الغائب عن الملاعب منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي تدرب مع الفريق، وتشير جميع المؤشرات إلى حصوله على الموافقة الطبية لمباراة نهاية الأسبوع في الدوري الإسباني ضد ألافيس.

وأثر غياب بيدري بشدة على برشلونة، لكن لاعب خط الوسط لن يلعب أكثر من 15-20 دقيقة عند عودته.

في المقابل، فقد البلوغرانا زميله في خط الوسط فيرمين لوبيز بسبب إصابة عضلية، مما سيبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين.

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة أمام ألافيس

حراسة المرمى: خوان غارسيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، جول كوندي.

خط الوسط: إريك غارسيا، فرينكي دي يونغ، داني أولمو.

خط الهجوم: رافينيا، لامين جمال، روبرت ليفاندوفسكي.

التشكيلة المتوقعة لألافيس أمام برشلونة

حراسة المرمى: أنطونيو سيفيرا.

خط الدفاع: جوني أوتو، ناهويل تيناليا، جون باتشيكو، يوسف إنريكيز.

خط الوسط: كارلوس فيسنتي، دينيس سواريز، أنطونيو بلانكو.

خط الهجوم: كارليس ألينيا، توني مارتينيز، لوكاس بوييه.