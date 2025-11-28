أغرب 8 إصابات في تاريخ كرة القدم

لا تتوقف غرابة كرة القدم عند حدود الملعب؛ ففي بعض الأحيان تأتي أكثر الإصابات إثارة للدهشة من تفاصيل صغيرة في الحياة اليومية. ومع تعرّض قائد تشلسي كول بالمر لإصابة غير مألوفة داخل منزله، يعود الجدل حول أغرب الإصابات التي شهدتها اللعبة.

فيما يلي 8 إصابات غريبة وغير متوقعة هزّت عالم الكرة:

1. الإنجليزي كول بالمر: إصابة سببها باب المنزل

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 شاهد.. البرتغال تتوج بكأس العالم للناشئين لأول مرة في تاريخها

شاهد.. البرتغال تتوج بكأس العالم للناشئين لأول مرة في تاريخها list 2 of 2 نيمار يغامر بالمشاركة في مونديال 2026 end of list

تعرض قائد تشلسي كول بالمر لإصابة غير مألوفة بعدما اصطدمت قدمه بباب في المنزل، ما تسبب بجرح مؤلم في إصبع قدمه. الإصابة جاءت في توقيت حساس، إذ حرمته من المشاركة في مباراة برشلونة التي انتصر خلالها البلوز، ليغيب عن مواجهة كان مرشحا للتألق فيها كعادته هذا الموسم.

"SMALL TOE FRACTURE"

(Cole Palmer's Freak Injury) Chelsea manager Enzo Maresca revealed that Cole Palmer suffered the injury in a domestic accident: he “hit his toe” on a door at home during the night, which resulted in a fracture of his small (little) toe. Maresca played down… pic.twitter.com/z9sZ6WsswU — SportsDokitor (Odogwu👆) (@sportsdokitor) November 21, 2025

2. الإنجليزي ديفيد بيكهام: الحذاء الذي أشعل الخلاف

حادثة أصبحت جزءا من تاريخ مانشستر يونايتد عام 2003، عندما ركل المدرب أليكس فيرغسون حذاء طائشا في غرفة الملابس بعد الخسارة من أرسنال، ليصطدم بوجه ديفيد بيكهام فوق عينه.

وعلى الرغم من أنها لم تكن خطيرة، إلا أنها ساهمت بتوتر العلاقة بين الطرفين وأدت إلى انتقال بيكهام لريال مدريد.

3. الإنجليزي جيمس بيتي: حادث القارب السريع

أثناء عودته من رحلة بحرية، حاول بيتي القيام بدوران سريع بالقارب فسقط داخله وفتح أضلاعه. اللاعب اعترف لاحقا أنه أخفى القصة الحقيقية، قبل أن يغيب عن بداية موسم 2002/2001.

4. الدانماركي مايكل ستينسغارد: لوح "كي" يدمّر حلم ليفربول

الحارس الدانماركي خلع كتفه أثناء رفعه لوح الكي في المنزل، الإصابة تطوّرت لاحقا وتسببت في انتهاء فرصته ليكون الحارس الأول لليفربول، بدون أن يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول.

إعلان

5. الإنجليزي ريو فرديناند: إصابة بسبب ألعاب الفيديو

جلس ريو فرديناند لساعات طويلة يلعب لعبة "بي إي إس" (PES) واضعا قدميه على طاولة القهوة، ليصاب في وتر ساقه اليسرى ويغيب المدافع عن إحدى مباريات مانشستر يونايتد بسبب "جلسة ألعاب" طويلة.

6. الإنجليزي ديف بيسانت: إصابة سببها زجاجة كريمة السلطة

حارس ويمبلدون وتشلسي السابق أصيب في حادث لا يصدق فقد أسقط زجاجة من كريمة السلطة على قدمه، فتسببت بكسر إصبع وتمزق وتر.

وأنهت الإصابة فترة وجوده في تشلسي عام 1993 قبل بيعه إلى ساوثهامبتون.

Dave Beasant – How would you rate his #Chelsea career out of 10?

Games – 157

Clean Sheets – 41#cfcHeritage #Chelsea pic.twitter.com/7nIuFaV1fm — Chad ⭐⭐ (@ChelseaChadder) August 16, 2024

7. الإنجليزي تشارلي جورج: جزازة العشب تقطع إصبعه

مهاجم أرسنال السابق فقد جزءا من إصبعه بعد حادث مؤلم خلال استخدامه جزازة العشب أثناء فترة إعارته لنوتنغهام فورست كانت حادثة منزلية قاسية تركت أثرا دائما في مسيرته.

8. دارين بارنارد: انزلاق بسبب كلب

كانت واحدة من أغرب الإصابات في تاريخ البريميرليغ على الإطلاق. انزلق بارنارد على بول كلبه في مطبخه، فتمزقت أربطة ركبته وغاب 5 أشهر عن موسم تاريخي لبارنسلي في الدوري الممتاز.