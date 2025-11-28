فليك يبرر استبعاد كاسادو عن مباراة تشلسي

تطرّق مدرب برشلونة الألماني هانسي فليك إلى قراره الفني بعدم الاعتماد على متوسط الميدان مارك كاسادو في المباراة الأخيرة أمام تشلسي، مؤكدا أن الخطوة جاءت لأسباب تكتيكية بحتة.

وجاءت تصريحات فليك ردا على موجة من التساؤلات التي أثارتها الصحافة الكتالونية بشأن غياب اللاعب الإسباني الشاب، خاصة في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمام المدرب في وسط الميدان خلال تلك المواجهة.

وتلقى برشلونة ضربة موجعة بغياب بيدري للإصابة، في حين أدّت حالة الطرد التي تعرض لها رونالد أراوخو أمام البلوز، إلى اضطرار فليك لسحب إريك غارسيا من مركز الارتكاز وإعادته إلى قلب الدفاع، وهو ما كان يُفترض أن يفتح الباب أمام مشاركة كاسادو على الأقل في الشوط الثاني، لكن ذلك لم يحدث.

وأعاد هذا القرار طرح أسئلة إضافية خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة برشلونة أمام ألافيس، المقررة السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني على الساعة 4:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

من لاعب أساسي إلى دكة البدلاء:

وتجمع آراء المتابعين لشؤون برشلونة على أن حضور كاسادو هذا الموسم تراجع بشكل واضح مقارنة بالموسم الماضي، في ظل انخفاض مستواه الفني.

إذ غاب اللاعب تماما عن مواجهة سلتا فيغو، في حين شارك بديلا في آخر مباراتين أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني وتشلسي في دوري الأبطال، بينما فضّل فليك الاعتماد على إريك غارسيا وأندرياس كريستنسن في مركز الارتكاز.

وكان فليك صريحا في تفسيره لغياب كاسادو عن مواجهة سلتا فيغو قائلا "لم نعتمد عليه أساسيا بسبب عدم جاهزيته".

وبالمقابل، أشاد المدرب الألماني بأداء غارسيا وكريستنسن اللذين انتقلا من مركز قلب الدفاع إلى وسط الميدان، مشيرا إلى تمتعهما بانضباط تكتيكي يساعد الفريق.

وقال "إريك قادر على اللعب في مراكز مختلفة، وفضّلنا أيضا منح كريستنسن دقائق في هذا المركز. كنا بحاجة إلى لاعب طويل يجيد الكرات الهوائية".

ثقة فليك مستمرة

ورغم القرارات الأخيرة، شدّد فليك على إيمانه بقدرات كاسادو وزميله بيرنال، موضحا أن الأخير لم يحصل بعد على وقت لعب كافٍ بسبب عودته من الإصابة.

وقال "بينما يقدم كاسادو أداء قويا في التدريبات سيحصل على فرصته"، مقللا من أهمية التغييرات الأخيرة على مستوى تشكيلة الفريق وأدوار اللاعبين.