شاهد.. معركة بالملعب و17 حالة طرد في مباراة بكأس بوليفيا

انتهت مباراة فريقي بلومينج وريال أورورو بالتعادل 2-2 في ربع نهائي كأس بوليفيا لكرة القدم بالفوضى بعد طرد 17 لاعبا عقب مشاجرة كبيرة بين اللاعبين والموظفين.

فشل ريال أورورو في الوصول إلى الدور نصف النهائي إثر خسارته ذهابا 1-2 أمام بلومينج الذي واصل مسيرته في البطولة.

بعد صافرة النهاية، اندلعت الأحداث المؤسفة وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر لاعبو الفريقين وبعض أفراد الجهاز الفني يتبادلون اللكمات والركلات في مشاهد صادمة.

لفض الاشتباك العنيف بين الفريقين، اضطرت الشرطة المتواجدة في الملعب إلى استخدام الغاز المسيل للدموع.

وحسب صحيفة "إل بوتوسي" البوليفية، بدأت شرارة الأحداث عندما اضطر لاعبو بلومينج إلى إيقاف نجم أوكورو سيباستيان زيبايوس، قبل أن ينطلق ويبدأ في دفع اللاعبين.

وأضاف التقرير أن زميله في الفريق خوليو فيلا كان غاضبا أيضا ووجّه له اللكمات التي تسببت في اندلاع المشاهد الفوضوية.

وأسفرت المعركة الشرسة عن 17 حالة طرد، مع إمكانية زيادة هذا العدد في الساعات التالية بعد التقرير التكميلي الذي سيرسله الحكم كاستيلو إلى المحكمة التأديبية الرياضية.