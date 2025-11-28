خوان لابورتا: ريال مدريد مصاب بفيروس اسمه برشلونة

اغتنم رئيس برشلونة خوان لابورتا زيارته لأندورا من أجل تقديم كتابه "إمارة البلوغرانا، بلدٌ بشعور فطري" ليوجّه انتقادات لاذعة لريال مدريد وليرد على تصريحات رئيسه فلورنتينو بيريز الأخيرة.

وأشار لابورتا إلى أن حكام الدوري الإسباني يُحابون فريق تشابي ألونسو، ملمحا إلى أن ريال مدريد يسعى لإقالة خافيير تيباس رئيس الدوري الإسباني من منصبه.

التحكيم يُفضّل ريال مدريد

وقال لابورتا "الآن، وأنا في أندورا، أتذكر التصريحات التي أُدلي بها في جمعية ريال مدريد، والتي لم تُتح لي الفرصة للتعليق عليها. أعتقد أنها مُبالغ فيها. يبدو أنهم مُضطرون للحديث عن برشلونة لتبرير ما لا يعلمه أحد".

وأضاف "إنهم حاضرون باستمرار في الإجراءات القانونية المتعلقة بـ"قضية نيغريرا"، التي يُطيلون أمدها كما لو كانوا يمضغون العلكة لأنهم يعلمون أنها بلا أساس، لكنها طريقة لتبرير أمر غير صحيح".

وتابع "برشلونة لم يُرشِ أي حكم أبدا، والحكام عمومًا لا يُفضّلون برشلونة. بالعكس لطالما فضّلوا مدريد. ففي المباراة الماضية فقط، سجلوا هدفين غير شرعيين، أعتقد أن جود بيلينغهام كان متسللا في الهدف الأول، و في الثاني كسر فينيسيوس أنف إيناكي، وكان من المفترض ألا يُحتسب هذان الهدفان، وإلا كان برشلونة متصدرا الدوري الآن".

و استطرد "قناة ريال مدريد التلفزيونية لديها "هوس الاضطهاد" فهم يحاولون التأثير على الحكام أسبوعيًا".

وأضاف "لم يعجبهم أن برشلونة كان الفريق الرائد عالميًا، من عام 2004 إلى عام 2015، ويريدون إيجاد مبررات تافهة للانتقاص من قيمة إنجازاتنا. لقد كانت حقبة مجيدة. كنا الفريق الذي لعب أفضل ما يكون. فزنا بالعديد من الألقاب، وأبهر أسلوب لعبنا العالم. لذا لا تبحثوا عن أعذار واهية فبرشلونة فاز بجدارته".

وختم "إنهم يريدون تبرير أنفسهم. لكن إذا كانوا عالقين في هويتهم البرشلونية، فأنا سعيد من أجلهم. إذا تحدثوا عن برشلونة، فذلك بهدف صرف الانتباه عن قضايا أخرى".

ريال مدريد يريد التخلص من تيباس

كما ذهب رئيس برشلونة إلى أبعد من ذلك ملمّحا إلى أن ريال مدريد يريد التخلص من خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني.

وقال لابورتا "في الجمعية العمومية، هاجموا أيضًا رئيس رابطة الليغا، هذا يثير شكوكي. صحيح أنني مررتُ بفترات متناقضة مع خافيير تيباس، لكنه شخص نبيل ومتحمس جدًا لمنصبه. تربطنا به علاقة طبيعية، لكنها ليست امتيازية ولا نسعى إلى ذلك".

وأضاف "علاقة ريال مدريد مع الليغا متوترة، وهم مهوسون بالتخلص منه. بيريز يريد أن يضع شخصًا آخر مكانه، وأنا لا أثق بهذه الإستراتيجية. تربطنا به علاقة طبيعية، لكنها ليست امتيازية ولا نسعى إلى ذلك".

الهزيمة أمام تشلسي

وفي تعليقه على خسارة الفريق الأخيرة في دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي قال "تحدثتُ مع فليك في طريق عودتي من لندن. وقد أعجبتني ردة فعله وتفاعل الفريق، الذي يبدو متماسكًا للغاية. هانسي متفائل جدا، وأعتقد أن هذه النتيجة ستكون نقطة تحول".

وأضاف "في كثير من الأحيان في تاريخنا، كانت النتيجة السيئة هي التي تدفعنا إلى موسم جيد وناجح. أنا متأكد من أن الأمر سيتكرر".

وختم "كانت البطاقة الصفراء الأولى قاسية للغاية." أراوخو تعرض لانتقادات شديدة، ولا أعتقد أن هذا عادل. إنه يبذل قصارى جهده في الملعب. إنه قائدنا. وعليه أن يتجاوز هذه المحنة. أريد أن أقول له إننا معه، وأننا نفوز ونخسر معًا".