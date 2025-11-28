بيكيه "الأستاذ" يحلل ظاهرة دوري أبطال أوروبا

أجرى لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، جيرارد بيكيه، أول ظهور له هذا الأسبوع كأستاذ زائر في جامعة هارفارد في بوسطن، حيث قام بتحليل ظاهرة دوري أبطال أوروبا في دراسة حالة كجزء من دورة في إدارة الأعمال الرياضية ضمن برنامج ماجستير إدارة الأعمال في تلك الجامعة.

ووجهت الدعوة لبيكيه من قبل مديرة دورة "أعمال الترفيه والإعلام والرياضة"، أنيتا إلبيرس، التي قدمت لطلابها، بالتعاون مع الباحث الإسباني ديفيد مورينو، دراسة حالة حول إطلاق دوري الملوك وكيف يمكن أن يحدث ثورة في جماهير كرة القدم.

أكمل لاعب كرة القدم الكتالوني السابق هذه الدورة التدريبية نفسها في دورة قصيرة مدتها 4 أيام في جامعة هارفارد عام 2017، تحت إشراف البروفيسور إلبيرس أيضًا.

وقال بيكيه "إنه لشرف عظيم أن يتم تحليل دوري الملوك من قبل مؤسسة مرموقة مثل كلية هارفارد للأعمال. وتؤكد هذه الدراسة تأثير عملنا".

كما تابعت شخصيات بارزة أخرى هذه الدراسات، مثل الممثلة كاتي هولمز والرياضي باو غاسول.

وركزت الدروس على كيفية تحول دوري الملوك إلى أحد أكثر منتجات الترفيه الرياضي شعبية في الوقت الحالي من خلال السرد الأصلي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتنسيق المنافسة، والاتصال الوثيق بالمجتمع.

وبدأت المسابقة، التي أسسها لاعب برشلونة السابق، منافساتها في الأول من يناير/كانون الثاني 2023، وتوسعت بالفعل لتشمل دوريات للرجال والسيدات في إسبانيا والمكسيك، بالإضافة إلى دوريات للرجال في البرازيل وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقريبا في الولايات المتحدة.

اختتمت مسابقة كرة القدم السباعية على العشب الصناعي عامها الأول الكامل بإيرادات بلغت 20 مليون يورو، وفقًا لبوابة تمويل الأعمال الرياضية بالكو 23.

وارتدى العديد من الطلاب قمصان برشلونة في الصورة التي التقطوها مع جيرارد بيكيه في نهاية الحصة.