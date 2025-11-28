بيريز ينبه تشابي ألونسو: لا تُغضب فينيسيوس

لا يزال صدام فينيسيوس وتشابي ألونسو الذي حدث في الكلاسيكو الأخير يثير جدلا بعد أكثر من شهر من الواقعة.

وخلال الأشهر الأولى لتشابي ألونسو في ريال مدريد، كثر الحديث عن علاقته بفينيسيوس، والتي مرت بمراحل مختلفة. وكان الأسوأ بلا شك استبداله في الكلاسيكو، حيث أظهر البرازيلي لفتاته الجريئة تجاه المدرب، وانتهى به الأمر بالاعتذار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدون ذكر اسمه.

وأمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوربا الأربعاء الماضي، تعانق الطرفان بعد نهاية مباراة الفريق بشكل فسره البعض عن عودة السلام بينهما، على الأقل في الوقت الحالي.

وحاول الصحفي الإسباني مانو كاردينيو من إذاعة كادينا سير في برنامج "إل ديسماركي" تفسير ما حدث قائلا "قد يكون هذا بسبب محادثة أجراها رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز مع المدرب ألونسو، لتمرير رسالة مبطّنة عمّن يتحكم فعليا بزمام الأمور في غرفة الملابس".

وجاء على لسان الصحفي أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز خاطب ألونسو بقوله "إذا كان فينيسيوس موجودا في ريال مدريد، فلا يُمكنك أن تغضبه.

وعلق قائلا "اللاعبون ثروات النادي، لكن المدرب ليس كذلك".

كما ردد زميله ميغيل أنخيل تشازاري "في ريال مدريد، يجب كسب ود اللاعبين لأن الرئيس يُركز على اللاعبين أكثر من المدربين".

وأضاف لاعب إشبيلية السابق أنطونيو راميرو: "في العام الماضي، أُقيل أنشيلوتي (مدرب الريال السابق) لأن فترته انتهت. وهذا يُظهر أن الرئيس في ريال مدريد يُعطي الأولوية لغرفة الملابس على المدرب، فاللاعبون أهم من المدرب، ودور المدرب هو إخراج أفضل ما في غرفة الملابس التي تفوقه شأنا".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة جيرونا الأحد المقبل على ملعب الأخير ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.