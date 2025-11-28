بالفيديو.. ضربة قاضية من الفنون القتالية شهدتها كرة القدم النسائية بإنجلترا

تواجه لاعبة خط وسط فريق كريستال بالاس للسيدات، رويشا ليتلغون، خطر الإيقاف الطويل بعد تلقيها بطاقة حمراء صادمة خلال فوز فريقها إيجلز (3-0) على ليستر سيتي في الدوري.

ولفتت مشادة ليتلغون اللاعبة الدولية الأيرلندية مع هانا كين الأنظار بسرعة، وانتشر فيديو الشجار العنيف كالنار في الهشيم.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 رقم سلبي لليفربول لم يحدث منذ 60 عاما

رقم سلبي لليفربول لم يحدث منذ 60 عاما list 2 of 2 أسوأ 5 صفقات بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 end of list

ووقعت الحادثة في الدقيقة 90 عندما دفعت ليتلغون، التي لعبت مع ليستر سيتي بين عامي 2020 و2021، منافستها كين دفعة خفيفة في البداية عندما ذهبت لتفقد زميلتها في الفريق. ثم ردت كين بدفع ليتلغون من ظهرها، وسرعان ما تطور الموقف إلى شجار عنيف في ملعب كينغ باور.

ليتلغون تتلقى البطاقة الحمراء

وتحول الدفع إلى مواجهة، مما أثار ردة فعل غاضبة من لاعبة وسط كريستال بالاس، التي أمسكت بكاين بقوة، وطرحتها أرضا.

ولم يكن واضحا ما إذا كانت ليتلغون قد عرقلت زميلتها أثناء سقوطهما، لكن تصرفها لم يترك للحكم خيارا سوى إعطائها بطاقة حمراء.

وأثار فيديو المشاجرة صدمة واسعة النطاق في عالم كرة القدم النسائية، وعلق أحد مستخدمي إكس قائلا إنه "نوع من الحوادث التي نادرا ما نراها في رياضة غير قتالية".

وأضاف آخر "لن أكذب، كنت سأعتقلها بسبب ذلك".

وكتب ثالث "لو حدث هذا خارج الملعب، لكان عملا إجراميا. كيف يفعل لاعب متمرس هذا؟ هذا أمر لا أفهمه تماما. كلمة "خطأ" لا تُوصف بهذا الوصف".

وعلق رابع "من المستحيل أن تُحظر لثلاث مباريات فقط بسبب هذا".

عقوبة ليتلغون المحتملة

وفقا لصحيفة "التلغراف"، عادة ما تؤدي مخالفات السلوك العنيف إلى إيقاف 3 مباريات، ولكن يُمكن إيقاف اللاعبين لفترة أطول إذا اعتُبرت أفعالهم بالغة الخطورة.

وتُطبق هذه المخالفات عندما يستخدم اللاعب أو يُحاول استخدام القوة المفرطة أو الوحشية ضد الخصم في غير أوقات المنافسة على الكرة، أو ضد زميله في الفريق، أو مسؤول الفريق، أو حكم المباراة، أو متفرج، أو أي شخص آخر، بغض النظر عما إذا كان هناك احتكاك أم لا.

إعلان

بالإضافة إلى ذلك، يُدان اللاعب الذي يضرب خصمه أو أي شخص آخر عمدا على رأسه أو وجهه باليد أو الذراع، في غير أوقات التحدي على الكرة، بارتكاب سلوك عنيف ما لم تكن القوة المستخدمة ضئيلة.

في حالة ليتلغون، فإن شدة تدخلها على كاين تستدعي بالتأكيد مراجعة ما إذا كانت تستحق عقوبة أشد.