30 ثانية تحرم مبابي من كسر رقم صلاح التاريخي بدوري الأبطال

خطف النجم الفرنسي كيليان مبابي (لاعب ريال مدريد) الأضواء من الجميع بأهدافه الأربعة (سوبر هاتريك) التي هز بها شباك أولمبياكوس اليوناني.

واستعاد مبابي أمس ذاكرته التهديفية بعد أن ضلّ طريق الشباك في المباريات الثلاث الأخيرة، وزار شباك أولمبياكوس 4 مرات في مباراة جرت على ملعب جورجيوس كاريسكاكيس ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سوبر هاتريك مبابي

وسجل مبابي ثلاثية في الشوط الأول وأضاف الرابع بعد الاستراحة، ليهدي فريقه انتصارا شاقا بنتيجة 4-3.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أهداف مبابي الثلاثة بالشوط الأول هي ثاني أسرع هاتريك في تاريخ البطولة الأوروبية العريقة.

وأوضحت أن الأهداف الثلاثة تحققت خلال 6 دقائق و42 ثانية (في الدقائق 22، 24 و29).

Kylian Mbappé has now scored the second fastest hat-trick in Champions League history 🎩🥈 Mohamed Salah was 30 seconds faster 🆚 Rangers ⚡🥇 pic.twitter.com/cjg1ylDwDp — OneFootball (@OneFootball) November 26, 2025

وجاءت ثلاثية مبابي بالمركز الثاني بعد "هاتريك" النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول التي سجلها في شباك غلاسكو رينجرز الأسكتلندي في دور المجموعات موسم 2022-2023، أي أن النجم المصري يتفوق بفارق 30 ثانية عن نظيره الفرنسي.

وحقق صلاح أهدافه الثلاثة في تلك المباراة خلال 6 دقائق و12 ثانية، ليقود ليفربول لاكتساح رينجرز بنتيجة 7-1.

مبابي يدخل تاريخ "الملكي"

واختتم النجم الفرنسي رباعيته الشخصية بالشوط الثاني وتحديدا عند الدقيقة 60، ليصبح خامس لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل سوبر هاتريك في مباراة واحدة بدوري الأبطال، والثاني بالمسمى الجديد للبطولة بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

5 لاعبين سجلوا 4 أهداف لريال مدريد في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا:

الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو فعلها مرتين، في مرمى إشبيلية الإسباني 1957-1958، فيينا النمساوي 1958-1959. المجري فرينك بوشكاش نالها مرتين في مرمى أينتراخت فرانكفورت الألماني 1959-1960، فينورد الهولندي 1965-1966. المكسيكي هوغو سانشيز في مرمى سواروفسكي تيرول النمساوي موسم 1990-1991. البرتغالي كريستيانو رونالدو في مرمى مالمو السويدي 2015-2016. الفرنسي كيليان مبابي في مرمى أولمبياكوس اليوناني موسم 2025-2026.

أهداف غزيرة

في هذه الأثناء، عزّز مبابي رصيده التهديفي منذ بداية الموسم الحالي إلى 22 هدفا سجلها في 18 مباراة بجميع البطولات.

ويتصدر النجم الفرنسي لائحة هدافي الدوري الإسباني برصيد 13 هدفا، كما يتربع على عرش هدافي دوري الأبطال برصيد 9 أهداف.