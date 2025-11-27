رياضة|الملاعب|أوروبا

30 ثانية تحرم مبابي من كسر رقم صلاح التاريخي بدوري الأبطال

Real Madrid's Kylian Mbappe attempts a shot on goal during the Champions League opening phase soccer match between Olympiacos and Real Madrid in Piraeus port, near Athens, Greece, Wednesday, Nov. 26, 2025. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)
مبابي سجل ثاني أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا (غيتي)
Published On 27/11/2025
آخر تحديث: 23:11 (توقيت مكة)

خطف النجم الفرنسي كيليان مبابي (لاعب ريال مدريد) الأضواء من الجميع بأهدافه الأربعة (سوبر هاتريك) التي هز بها شباك أولمبياكوس اليوناني.

واستعاد مبابي أمس ذاكرته التهديفية بعد أن ضلّ طريق الشباك في المباريات الثلاث الأخيرة، وزار شباك أولمبياكوس 4 مرات في مباراة جرت على ملعب جورجيوس كاريسكاكيس ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سوبر هاتريك مبابي

وسجل مبابي ثلاثية في الشوط الأول وأضاف الرابع بعد الاستراحة، ليهدي فريقه انتصارا شاقا بنتيجة 4-3.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أهداف مبابي الثلاثة بالشوط الأول هي ثاني أسرع هاتريك في تاريخ البطولة الأوروبية العريقة.

وأوضحت أن الأهداف الثلاثة تحققت خلال 6 دقائق و42 ثانية (في الدقائق 22، 24 و29).

وجاءت ثلاثية مبابي بالمركز الثاني بعد "هاتريك" النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول التي سجلها في شباك غلاسكو رينجرز الأسكتلندي في دور المجموعات موسم 2022-2023، أي أن النجم المصري يتفوق بفارق 30 ثانية عن نظيره الفرنسي.

وحقق صلاح أهدافه الثلاثة في تلك المباراة خلال 6 دقائق و12 ثانية، ليقود ليفربول لاكتساح رينجرز بنتيجة 7-1.

مبابي يدخل تاريخ "الملكي"

واختتم النجم الفرنسي رباعيته الشخصية بالشوط الثاني وتحديدا عند الدقيقة 60، ليصبح خامس لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل سوبر هاتريك في مباراة واحدة بدوري الأبطال، والثاني بالمسمى الجديد للبطولة بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

5 لاعبين سجلوا 4 أهداف لريال مدريد في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا:

  1. الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو فعلها مرتين، في مرمى إشبيلية الإسباني 1957-1958، فيينا النمساوي 1958-1959.
  2. المجري فرينك بوشكاش نالها مرتين في مرمى أينتراخت فرانكفورت الألماني 1959-1960، فينورد الهولندي 1965-1966.
  3. المكسيكي هوغو سانشيز في مرمى سواروفسكي تيرول النمساوي موسم 1990-1991.
  4. البرتغالي كريستيانو رونالدو في مرمى مالمو السويدي 2015-2016.
  5. الفرنسي كيليان مبابي في مرمى أولمبياكوس اليوناني موسم 2025-2026.

أهداف غزيرة

في هذه الأثناء، عزّز مبابي رصيده التهديفي منذ بداية الموسم الحالي إلى 22 هدفا سجلها في 18 مباراة بجميع البطولات.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe (R) fights for the ball with Olympiakos' Brazilian defender #23 Rodinei during the UEFA Champions League, league phase - matchday 5, football match between Olympiakos (GRE) and Real Madrid (ESP) at the Georgios Karaiskakis Stadium in Piraeus on November 26, 2025. (Photo by Angelos Tzortzinis / AFP)
مبابي رفع رصيده إلى 22 هدفا منذ بداية الموسم الحالي في جميع البطولات (الفرنسية)

ويتصدر النجم الفرنسي لائحة هدافي الدوري الإسباني برصيد 13 هدفا، كما يتربع على عرش هدافي دوري الأبطال برصيد 9 أهداف.

المصدر: مواقع إلكترونية

