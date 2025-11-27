هل يشارك النجم المتوهج بولبينة مع الجزائر في كأس أفريقيا؟

بعد انضمامه الصيف الماضي من نادي بارادو الجزائري، يواصل عادل بولبينة صعوده الصاروخي، وهذا يجعله يقترب أسبوعا بعد أسبوع من الانضمام إلى تشكيلة المنتخب الجزائري لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وفي الاثنين الماضي، أذهل بولبينة الجناح الأيسر الجزائري، البالغ من العمر 22 عاما، كريم بنزيمة وزملائه في فريق الاتحاد السعودي بتسجيله ثلاثية رائعة لصالح الدحيل في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/2025.

وقبل أيام قليلة من إعلان تشكيلة الجزائر لكأس الأمم الأفريقية، جاء أداء هذا اللاعب، الذي لم يستدعه المدرب فلاديمير بيتكوفيتش قط، في الوقت المناسب تماما.

هداف الدوري الجزائري الموسم الماضي برصيد 20 هدفا و7 تمريرات حاسمة مع نادي بارادو، أقنع نادي الدحيل بدفع 3.2 ملايين يورو للتعاقد معه.

هذا المبلغ جعله ثاني أعلى صفقة بيع في تاريخ نادي بارادو، بعد هشام بوداوي، الذي انتقل إلى نيس مقابل 4 ملايين يورو عام 2019.

بولبينة لاعب جيد وقوي

وتحت إشراف مدربه ومواطنه جمال بلماضي، قدم بولبينة أحد أفضل عروضه بألوانه الجديد بفضل انطلاقاته السريعة والدقة الفنية والواقعية لينجح في التلاعب بدفاع الاتحاد السعودي وهز شباكه في 3 مناسبات.

وهذا الأداء الرائع يؤكد تطوره المستمر، حتى إنه نال إشادة خصمه اللدود في تلك المباراة، كريم بنزيمة وفي مقابلة مع صحفي جزائري، أقرّ الفائز بالكرة الذهبية لعام 2022 بموهبة لاعب الدحيل قائلا: "إنه قوي، إنه لاعب جيد".

ومع اقتراب كأس أمم أفريقيا في المغرب، يتزايد الحديث عن انضمامه إلى محاربي الصحراء. وقد أتاح انسحاب يوسف بلايلي وأمين غويري مؤخرا من مركز الجناح الأيسر فرصة إضافية، إذ تلبي براعته وديناميكيته وحسه التهديفي حاجة أساسية في تشكيلة المدرب بيتكوفيتش.

هل تشكل كأس العرب عائقا أمام بولبينا؟

ثمة عقبة رئيسة تقف في طريق عادل بولبينة؛ إذ يجب تقديم القائمة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025 إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في موعد أقصاه 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتقر لوائح المسابقة بأنه "يجب على كل فريق تقديم قائمة من 23 لاعبا قبل 10 أيام من انطلاق البطولة". وبعد هذا التاريخ، لا يُسمح بأي تغييرات، إلا في حالة الإصابة التي تُصنّفها اللجنة المنظمة على أنها "قوة قاهرة"، وإذا لم تُرسل القائمة قبل 7 أيام من انطلاق المباراة، فسيقتصر عدد الفريق المعني على 21 لاعبا فقط.

وتكمن المشكلة في أن بطولة كأس العرب 2025، التي سيشارك فيها عادل بولبينة مع منتخب الجزائر "الثاني"، الذي سيخوض آخر مباراة له في دوري المجموعات في التاسع من ديسمبر/كانون الأول المقبل أي قبل يومين فقط من تقديم القائمة النهائية لمحاربي الصحراء إلى الكاف.

ويمثل هذا الوضع فرصة حاسمة لبولبينة، فإذا تألق جناح الدحيل خلال بطولة العرب، فقد يُقنع بيتكوفيتش بضمه إلى القائمة النهائية للمشاركة في العرس الأفريقي بالمغرب.