رفض نيمار دا سيلفا نجم فريق سانتوس البرازيلي بعض النصائح الطبية التي طالبته بالحصول على راحة حتى نهاية العام الحالي بسبب إصابة تعرض لها في الركبة.

وذكر موقع "غلوبو" البرازيلي أن نيمار شارك في تدريبات الفريق يومي الأربعاء والخميس، رغم أنه كان من المتوقع أن يحصل على راحة بسبب إصابته.

وظهر نيمار في المران مرتديا واقيا للركبة لكن من الواضح أن ذلك لن يحميه من أي تدخل خاطئ أو كدمة يتلقاها خلال أي مباراة.

نيمار يغامر بالمشاركة في مونديال 2026 ويلعب مصابا

وقال الموقع إن الخطر الأكبر الذي يهدد نيمار والذي يدركه اللاعب جيدا أكثر من أي شخص آخر، هو المغامرة التي يقوم بها والتي قد تتسبب في غيابه عن نهائيات كأس العالم الصيف المقبل، مما يعد بمثابة الحلم الأكبر الأخير له مع المنتخب.

وكشف الموقع البرازيلي عن السبب وراء إصرار نيمار على مشاركة زملائه التدريبات رغم التحذيرات الطبية، وهو أن اللاعب يرغب في مساندة فريقه الذي يواجه وضعية صعبة في جدول الدوري البرازيلي إذ يحتل المركز الـ17، مما قد يعرضه للهبوط، مع تبقي 3 مباريات على نهاية المسابقة.