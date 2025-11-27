يواجه الأهلي نظيره القادسية مساء الجمعة في مباراة صعبة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

تأهل الأهلي إلى دور الثمانية من بطولة كأس الملك السعودي بعدما تغلب على نظيره الباطن بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي.

بدوره خطف القادسية بطاقة التأهل لربع نهائي البطولة بعد الفوز على نظيره الحزم 3-1.

موعد مباراة الأهلي ضد القادسية في كأس الملك

تقام المباراة مساء الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة.

وتنطلق صافرة الحكم في الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية والدوحة، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت الإمارات.

فاز الأهلي على نظيره القادسية 2-1 يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وخطف "الراقي" 3 نقاط ثمينة من ضيفه فارس الشرقية في مشواره بدوري روشن.

وتعد المواجهة المقبلة في كأس الملك الثالثة هذا الموسم بين الفريقين، إذ أقصى الأهلي نظيره القادسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في النسخة الأخيرة، والتي أقيمت في هونغ كونغ في بداية الموسم الجاري.

محطة جديدة في #أغلى_الكؤوس 🏆 والرهان دايم على جمهور حضوره يصنع الفارق 🔥 نثق فيكم ونثق بوقفتكم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية:

Thmanyah 1 HD

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة على الجزيرة نت.

يخوض الأهلي المتوج باللقب 8 مرات، المباراة سعيا للعودة إلى طريق الانتصارات بعد خسارته الأولى أمام الشارقة الإماراتي يوم الاثنين في دوري أبطال آسيا للنخبة.

في المقابل يأمل القادسية التخلص من كابوس الأهلي الذي خسر أمامه في مواجهتين حتى الآن، 5-1 في كأس السوبر السعودية في هونغ كونغ، و2-1 في مرحلة الذهاب من دوري روشن السعودي.

وبحسب بعض التقارير الصحفية، تأكد غياب الثنائي ياسين الزبيدي وريان حامد عن صفوف الأهلي بسبب عدم جاهزيتهما البدنية، نتيجة الإصابات التي تعرضا لها في الأسابيع الماضية.

في المقابل، بدأ المدرب ميشيل غونزاليس، المدير الفني لنادي القادسية، تجهيز البديل المناسب للمكسيكي جوليان كينيونيس قبل مواجهة الأهلي.

التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام القادسية

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

إدوارد ميندي خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير إيبانز، محمد سليمان بكر.

علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير إيبانز، محمد سليمان بكر. خط الوسط: يوسف أتانغانا، زياد الجهني، فرانك كيسيه.

يوسف أتانغانا، زياد الجهني، فرانك كيسيه. خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، ويندرسون جالينو.

التشكيلة المتوقعة للقادسية أمام الأهلي