معجزة برشلونة يوقع عقدا إعلانيا وعمره 12 عامًا فقط

أثار الطفل الموهوب ديستني كوسيسو، لاعب أكاديمية برشلونة البالغ من العمر 12 عاما، جدلا واسعا بعد توقيعه عقدا تجاريا مع شركة نايكي، ليبدأ رحلة جديدة في مسيرته الكروية المبكرة، وسط تساؤلات حول قانونية تمثيل اللاعبين القُصر من قبل الوكلاء.

عقد جديد مع نايكي بعمر 12 عاما

كشفت شركة غول إنترناشونال، المملوكة للوكيل الشهير بيني زاهافي، أن كوسيسو وقّع بالفعل عقدا مع نايكي خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أحدث المواهب الصغيرة التي تنضم للشركة العالمية، على خطى كاوان باسيلي (8 سنوات) وشان كلويفرت (9 سنوات).

ونشرت الوكالة رسالة قصيرة مرفقة بصورة التوقيع: "إنه صغير.. إنه موهوب.. وهو يفعل ذلك".

أرقام تهديفية خارقة منذ سن مبكرة

يقدّم ديستني كوسيسو مستويات ملفتة مع فريق برشلونة تحت 12 عاما بقيادة المدرب بول كومبيلي. ففي موسمه الأول، سجل 16 هدفا في 9 مباريات فقط، بينما كان قد أبهر كشّافي الأندية الموسم الماضي بتسجيله 145 هدفا في 52 مباراة.

ويُعد ديستني ابن لاعب كرة القدم النيجيري السابق إيجيكي باسكال، والذي يلعب اثنان من أشقائه أيضا في أكاديمية برشلونة للشباب:

ديفيد أوبينا (17 سنة)

ديفين إيكينا (16 سنة)

وقال والده باسكال في تصريحات لـ"ذا صن": "أحمد الله أن لدي 3 أبناء في برشلونة.. لكن ديستني، في هذا العمر، يقدّم شيئا مختلفا".

هل التوقيع مع طفل عمره 12 عاما قانوني؟

أعاد توقيع كوسيسو النقاش حول قانونية عمل الوكلاء مع الأطفال القُصر. ففي مقابلة مع صحيفة ذا تايمز، اعترف زاهافي لأول مرة بأنه يقدّم المشورة للاعبين دون 16 عاما، مؤكدا أن ما يقوم به قانوني تماما.

وقال زاهافي: "مع وجود مئات الآلاف من اللاعبين، هل تعتقدون أن هذا مختلف؟ إنه ليس غير قانوني. برشلونة ونايكي رأوا لاعبا قادرا على أن يصبح عالميا، وهذا طبيعي".

ماذا تقول قوانين الفيفا؟

وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يُمنع الوكلاء من توقيع عقود تمثيل مع لاعبين تحت 16 عاما، لكنهم غير ممنوعين من تقديم المشورة للأسر والتفاوض على عقود تجارية.

وهذا ما حدث فعلا في حالة كوسيسو، حيث تم توقيع العقد باسم العائلة وليس كلاعب محترف.

زاهافي أوضح الأمر بقوله: "الشركات الكبرى تبحث عن المواهب وتؤمّن علاقات طويلة المدى.. لا أحد يعلم إن كان اللاعب سيصبح نجما أم لا".

تاريخ نايكي مع المواهب الصغيرة

هذه ليست المرة الأولى التي تراهن فيها نايكي على طفل موهوب، حيث تعاقدت سابقا مع:

كاوان باسيلي – 8 سنوات (2021)

شان كلويفرت – 9 سنوات (2005)

سكاي براون – 10 سنوات (التزلج – 2019)

والآن، ينضم ديستني كوسيسو لقائمة مرشّحة لصناعة مستقبل كبير في كرة القدم العالمية.