مبابي ينضم لميسي ورونالدو.. 60 لاعبا سجلوا رباعيات وخماسيات بدوري الأبطال

أصبح كيليان مبابي رابع لاعب في تاريخ ريال مدريد ورقم 47 الذي يسجل رباعية (سوبر هاتريك) في مباراة واحدة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويُعتبر روبرت ليفاندوفسكي اللاعب الوحيد منذ عام 2000 الذي نجح في تسجيل رباعيتين في دوري الأبطال، أحدهما كان في مرمى ريال مدريد.

مبابي ينضم لميسي ورونالدو

تحوّل كيليان مبابي برباعيته أمام أولمبياكوس إلى اللاعب رقم 47 الذي يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة في بطولة أوروبا التي أعيدت تسميتها إلى دوري أبطال أوروبا بدايةً من موسم 1992-1993.

وهذه هي أول مرة يوقّع فيها مبابي على رباعية بقميص ريال مدريد وأول رباعية في مسيرته بالبطولة الأوروبية.

بذلك، دخل كيليان في أثينا قائمة نخبوية تاريخية في تاريخ البطولة. وقد شهدت المسابقة 51 رباعية منذ انطلاقها حتى اليوم.

وانضم مبابي إلى قائمة تضم أسماء أسطورية تضم: ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، أندري شيفتشينكو، زلاتان إبراهيموفيتش، هاري كين، رود فان نيستلروي، ماركو فان باستن، إيزيبيو، بوشكاش ودي ستيفانو.. أساطير صنعت أمجاد "ذات الأذنين" عبر التاريخ.

شاهد تألق كيليان مبابي بتسجيله هاتريك رائع في شباك أولمبياكوس! ⚽⚽⚽🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/VmladogCIo — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2025

مبابي رابع لاعب من ريال مدريد

على مستوى ريال مدريد، أصبح مبابي رابع لاعب يحقق هذا الإنجاز بالقميص الأبيض، بعد:

ألفريدو دي ستيفانو – أمام إشبيلية (1958) ووينر شتور (1959)

فيرينتس بوشكاش – أمام آينتراخت فرانكفورت في نهائي 1960، وأمام فينورد (1965)

كريستيانو رونالدو – أمام مالمو في موسم 2015-2016

الطريف أن كل مرة سجّل فيها لاعب من ريال مدريد 4 أهداف في مباراة واحدة، كان الفريق ينهي الموسم بطلا لأوروبا.

أول رباعية هذا الموسم

قدّم مبابي أول رباعية في الموسم الحالي من دوري الأبطال، بينما كان آخر سوبر هاتريك في الموسم الماضي من نصيب هاري كين ضد دينامو زغرب.

ومنذ بداية القرن الـ21، سُجّل 17 رباعية في البطولة، واللاعب الوحيد الذي فعلها مرتين منذ عام 2000 هو روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الحالي.

وحقق ليفاندوفسكي:

رباعية أمام ريال مدريد بقميص بوروسيا دورتموند في نصف نهائي 2012-2013

وأخرى أمام النجم الأحمر في دور المجموعات موسم 2019-2020

من الأكثر تسجيلا لـ"سوبر هاتريك" في تاريخ البطولة؟

منذ انطلاق دوري أبطال أوروبا منتصف القرن الماضي، لم ينجح أي لاعب في تسجيل رباعية 3 مرات أو أكثر.

الرقم القياسي يتوقف عند رباعيتين لكل لاعب، وآخر من حققوه هم:

دي ستيفانو

بوشكاش

ماركو فان باستن (مع ميلان 1988 و1992)

روبرت ليفاندوفسكي

وبات مبابي قريبًا من أن يصبح اللاعب الخامس في التاريخ الذي يسجل رباعيتين في دوري الأبطال. فرباعيته الأخيرة في أثينا هي الرابعة في مسيرته عمومًا بعد:

رباعيته مع باريس سان جيرمان (أمام ليون وبايس دي كاسل)

رباعية مع منتخب فرنسا (أمام كازاخستان)

خماسيات دوري الأبطال

ويتفوق على أصحاب الرباعيات قائمة اللاعبين الذين سجّلوا 5 أهداف في مباراة واحدة وبالطبع هم أقل بكثير، إذ لم يحقق هذا الإنجاز سوى 13 لاعبًا في تاريخ البطولة ألأوروبية.

وفي حقبة دوري الأبطال الحديثة، يمتلك شرف الخماسية كل من:

ليونيل ميسي

لويس أدريانو

إيرلينغ هالاند

ولم يستطع أي لاعب تحقيق أكثر من خماسية واحدة، كما لم يسبق لأي لاعب تسجيل 6 أهداف في مباراة بالبطولة الأوروبية الكبرى.. وهي أرقام تنتظر من يكسرها في المستقبل.