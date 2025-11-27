ليفربول ينهار وسلوت مطمئن لمنصبه

أكد أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على أنه مازال يحتفظ بدعم قيادات النادي وأنه لا يخشى فقدان وظيفته رغم الخسارة 1-4 أمام أيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه بينما قد لا يكون في خطر فوري، أصبحت المباراتان المقبلتان ضد ويستهام الأحد المقبل وسندرلاند على أرضه بعد أسبوع هامتين للغاية.

وقال سلوت بعد الخسارة الثانية الكبيرة لليفربول في أوروبا "أشعر بالأمان، أنا بخير. لدي الكثير من دعم المسؤولين".

وأضاف أنه "بالطبع، سيكون من الجيد أن نقلب الأمور ونحقق الفوز، ولكن إذا كنت لا تقوم بعمل جيد، فمن الطبيعي أن تبدأ الأسئلة".

وأكد بالقول "منصبي بخير. ليست هذه المرة الأولى التي أكون فيها في وضع صعب، ولكن الامر متعلق بالموعد الذي نقلب فيه الأمور".

وأكمل سلوت "لا أشعر بالقلق. ما أعنيه بهذا أن تركيزي على أشياء أخرى بعيد عن منصبي. أحتاج لأقوم بعمل أفضل، وهذا ما أحاول القيام به كل يوم".